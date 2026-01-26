Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 января 2026 13:26Реструктуризация долгов или банкротство: эксперт объяснил, что выгоднее
26 января 2026 11:17Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области
26 января 2026 10:17Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев
26 января 2026 09:5586% нижегородцев планируют поменять работу в 2026 году
25 января 2026 15:23Нижегородские студенты могут претендовать на стипендию в 10 тысяч рублей
25 января 2026 12:20Зарплаты нижегородских коллекторов выросли на 58%
25 января 2026 11:43Нижегородские студенты могут трудоустроиться через "Работу России"
25 января 2026 10:25В России ужесточили требования к автокредитам: чем это грозит нижегородцам
25 января 2026 10:01Здание бывшей компании "Линдек" в Нижнем Новгороде продают за 250 млн
24 января 2026 07:12194 млн рублей направят на аренду техники для продления нижегородского метро
Экономика

Реструктуризация долгов или банкротство: эксперт объяснил, что выгоднее

26 января 2026 13:26 Экономика
Реструктуризация долгов или банкротство: эксперт объяснил, что выгоднее

Выбор между реструктуризацией долгов и банкротством зависит от множества факторов, включая сумму задолженности, наличие имущества, источники дохода и цели должника - и не существует универсального ответа на вопрос, какой вариант лучше. Об этом 360.ru рассказал эксперт по управлению активами Ярослав Остудин.

Реструктуризация долгов позволяет сохранить бизнес и активы, получив отсрочку платежей или изменение условий выплат, однако этот процесс требует жёсткого контроля над финансовыми операциями и может занять до трёх лет. Банкротство — более радикальный шаг, который позволяет списать долги и освободиться от обязательств, но и этот процесс сопряжён с рядом рисков: потерей имущества (за исключением неприкосновенного), ограничениями в будущем и ухудшением кредитной истории.

Реструктуризация предполагает разработку и утверждение судом плана восстановления платежеспособности. Имущество должника сохраняется, а долги погашаются по графику. После выполнения плана обязательства прекращаются.

Банкротство включает продажу имущества должника (за исключением неприкосновенного) и списание долгов после расчетов с кредиторами. Процедура обычно занимает от 6 до 10 месяцев.

Реструктуризация рекомендуется, если:

  • компания имеет устойчивое ядро бизнеса и перспективы выхода из кризиса;

  • долги не значительно превышают активы;

  • есть стабильный доход и имущество, которое необходимо сохранить;

  • кредиторы готовы к переговорам.

Банкротство целесообразно, если:

  • бизнес не может функционировать, и доходов недостаточно даже для минимальных выплат;

  • долги существенно превышают активы;

  • основное имущество защищено от взыскания;

  • цель — законно списать долги и начать с чистого листа.

При принятии решения важно учитывать следующие аспекты:

  • Наличие ликвидного имущества.

  • Причины возникновения долгов.

  • Возможность восстановления платежеспособности.

  • Позиция основных кредиторов.

  • Риск субсидиарной ответственности. Учтите, что банкротство не освобождает от личной ответственности при наличии нарушений.

Практические шаги

  1. Анализ финансовой ситуации: зафиксируйте все обязательства, активы, доходы и расходы.

  2. Оценка перспектив: оцените финансовое состояние на ближайшие три года.

  3. Юридическая оценка: обратитесь к юристу для оценки возможности реструктуризации, анализа рисков и доступных сценариев.

  4. Переговоры с кредиторами: попытайтесь договориться об отсрочке или изменении условий выплат до начала формальных процедур.

Окончательное решение должно основываться на конкретных данных и правовой оценке, а не на эмоциях или обстоятельствах, подчеркнул эксперт.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство Деньги Долги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных