Реструктуризация долгов или банкротство: эксперт объяснил, что выгоднее

Выбор между реструктуризацией долгов и банкротством зависит от множества факторов, включая сумму задолженности, наличие имущества, источники дохода и цели должника - и не существует универсального ответа на вопрос, какой вариант лучше. Об этом 360.ru рассказал эксперт по управлению активами Ярослав Остудин.

Реструктуризация долгов позволяет сохранить бизнес и активы, получив отсрочку платежей или изменение условий выплат, однако этот процесс требует жёсткого контроля над финансовыми операциями и может занять до трёх лет. Банкротство — более радикальный шаг, который позволяет списать долги и освободиться от обязательств, но и этот процесс сопряжён с рядом рисков: потерей имущества (за исключением неприкосновенного), ограничениями в будущем и ухудшением кредитной истории.

Реструктуризация предполагает разработку и утверждение судом плана восстановления платежеспособности. Имущество должника сохраняется, а долги погашаются по графику. После выполнения плана обязательства прекращаются.

Банкротство включает продажу имущества должника (за исключением неприкосновенного) и списание долгов после расчетов с кредиторами. Процедура обычно занимает от 6 до 10 месяцев.

Реструктуризация рекомендуется, если:

компания имеет устойчивое ядро бизнеса и перспективы выхода из кризиса;

долги не значительно превышают активы;

есть стабильный доход и имущество, которое необходимо сохранить;

кредиторы готовы к переговорам.

Банкротство целесообразно, если:

бизнес не может функционировать, и доходов недостаточно даже для минимальных выплат;

долги существенно превышают активы;

основное имущество защищено от взыскания;

цель — законно списать долги и начать с чистого листа.

При принятии решения важно учитывать следующие аспекты:

Наличие ликвидного имущества.

Причины возникновения долгов.

Возможность восстановления платежеспособности.

Позиция основных кредиторов.

Риск субсидиарной ответственности. Учтите, что банкротство не освобождает от личной ответственности при наличии нарушений.

Практические шаги

Анализ финансовой ситуации: зафиксируйте все обязательства, активы, доходы и расходы. Оценка перспектив: оцените финансовое состояние на ближайшие три года. Юридическая оценка: обратитесь к юристу для оценки возможности реструктуризации, анализа рисков и доступных сценариев. Переговоры с кредиторами: попытайтесь договориться об отсрочке или изменении условий выплат до начала формальных процедур.

Окончательное решение должно основываться на конкретных данных и правовой оценке, а не на эмоциях или обстоятельствах, подчеркнул эксперт.