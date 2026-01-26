Нижегородский реаниматолог спас подавившуюся мясом москвичку

Вечером 25 января в одном из кафе на улице Рождественской в Нижнем Новгороде произошел экстренный случай, который закончился спасением жизни. Подробности сообщило ИА "Время Н".
Во время ужина гостья из Москвы подавилась куском мяса. 60-летняя женщина попыталась самостоятельно справиться с ситуацией, побежала в туалет, однако там потеряла сознание. Сотрудники заведения сразу вызвали скорую помощь.
Прибывшие медики оценили состояние пациентки как крайне тяжелое и приняли решение вызвать дополнительную бригаду. На помощь направили реаниматологов из Ленинского района.
Анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Афанасьев взял ситуацию под личный контроль. Используя ларингоскоп и медицинские зажимы, он поэтапно извлек застрявшую в горле пищу прямо на месте, не дожидаясь транспортировки.
К моменту начала вмешательства женщина находилась в агональном состоянии около 20 минут, что соответствует стадии предклинической смерти.
Несмотря на критическое состояние, пациентку удалось спасти. После стабилизации ее доставили в городскую больницу №35, где она пришла в сознание и смогла говорить.
Медики отмечают, что подобные случаи редки и наглядно демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки врача-реаниматолога.
Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли строителя, упавшего с 32 этажа.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+