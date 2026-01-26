У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Нижегородский реаниматолог спас подавившуюся мясом москвичку

Вечером 25 января в одном из кафе на улице Рождественской в Нижнем Новгороде произошел экстренный случай, который закончился спасением жизни. Подробности сообщило ИА "Время Н".

Во время ужина гостья из Москвы подавилась куском мяса. 60-летняя женщина попыталась самостоятельно справиться с ситуацией, побежала в туалет, однако там потеряла сознание. Сотрудники заведения сразу вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики оценили состояние пациентки как крайне тяжелое и приняли решение вызвать дополнительную бригаду. На помощь направили реаниматологов из Ленинского района.
Анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Афанасьев взял ситуацию под личный контроль. Используя ларингоскоп и медицинские зажимы, он поэтапно извлек застрявшую в горле пищу прямо на месте, не дожидаясь транспортировки.

К моменту начала вмешательства женщина находилась в агональном состоянии около 20 минут, что соответствует стадии предклинической смерти.

Несмотря на критическое состояние, пациентку удалось спасти. После стабилизации ее доставили в городскую больницу №35, где она пришла в сознание и смогла говорить.

Медики отмечают, что подобные случаи редки и наглядно демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки врача-реаниматолога.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли строителя, упавшего с 32 этажа.

