Происшествия

Врачи спасли укушенную гадюкой нижегородку

30 октября 2025 15:16 Происшествия
Врачи спасли укушенную гадюкой нижегородку

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородские врачи помогли пациентке справиться с тяжелыми последствиями укуса гадюки, сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Женщина обратилась за медицинской помощью после того, как змея укусила ее в ладонь. Со временем на коже начали появляться плотные сосудистые высыпания, которые распространились вверх по руке до плеча.

Как рассказала дерматовенеролог Нижегородского филиала ГНЦДК Минздрава России Элла Мазаева, такая реакция организма может быть связана с гемолитическим действием яда. Хотя подобные случаи встречаются нечасто, индивидуальная чувствительность к токсинам вполне возможна.

Врачи начали лечение с применения высокоимпульсного света, с помощью которого удалось частично ослабить выраженность сосудистого рисунка на коже. Однако процесс восстановления еще не завершен, и пациентка продолжает терапию.

Ранее эксперты рассказали, что делать при встрече с гадюками и другими змеями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Врачи змеи Медицина и здоровье
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных