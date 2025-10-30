Врачи спасли укушенную гадюкой нижегородку Происшествия

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородские врачи помогли пациентке справиться с тяжелыми последствиями укуса гадюки, сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Женщина обратилась за медицинской помощью после того, как змея укусила ее в ладонь. Со временем на коже начали появляться плотные сосудистые высыпания, которые распространились вверх по руке до плеча.

Как рассказала дерматовенеролог Нижегородского филиала ГНЦДК Минздрава России Элла Мазаева, такая реакция организма может быть связана с гемолитическим действием яда. Хотя подобные случаи встречаются нечасто, индивидуальная чувствительность к токсинам вполне возможна.

Врачи начали лечение с применения высокоимпульсного света, с помощью которого удалось частично ослабить выраженность сосудистого рисунка на коже. Однако процесс восстановления еще не завершен, и пациентка продолжает терапию.

