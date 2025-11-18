Нижегородские врачи спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородские медики предотвратили серьёзные осложнения у двухлетнего ребёнка, который случайно проглотил семь магнитных шариков от игрушечного конструктора. Об этом случае сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Опасность таких элементов заключается в том, что, соединяясь в организме, магниты могут сдавливать стенки кишечника, вызывая перфорации, некроз тканей и другие тяжёлые последствия.

Родители малыша обратились за медицинской помощью только на следующий день после происшествия. Несмотря на задержку, врачи Детской городской клинической больницы №1 оперативно провели обследование и обнаружили инородные тела в пищеводно-желудочном тракте.

Магниты уже сцепились между собой через складку слизистой оболочки. Благодаря своевременным действиям хирургов, все посторонние предметы были успешно извлечены, что позволило избежать серьёзных последствий для здоровья ребёнка.

Медики подчёркивают: при подозрении на проглатывание магнитов нельзя медлить.

"Если поняли, что ребёнок проглотил магниты — не кормите и не поите его, бегом в больницу. Симптоматика в таких случаях появляется не сразу", — предостерегают специалисты.

