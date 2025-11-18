Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 ноября 2025 14:07Олег Кондрашов показал, как проводит время с детьми в США
18 ноября 2025 13:34МЧС предупредило о ветре до 19 м/с в Нижегородской области
18 ноября 2025 13:16Нижегородские врачи спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков
18 ноября 2025 12:54Стадион "Водник" планируют выставить на торги по КРТ в начале 2026 года
18 ноября 2025 12:15Нижегородский суд завершил споры по делу о банкротстве банка "Ассоциация"
18 ноября 2025 12:03Более 400 школьников и студентов познакомились с работой энергетиков на предприятиях Эн+ Тепло Волга
18 ноября 2025 11:36Мобильный социальный участковый появился в Нижегородской области
18 ноября 2025 11:33Автоэксперт Кисенков рассказал, чем опасен дефект руля в новых Lada Vesta
18 ноября 2025 11:27Василий Суханов: "Необходимость реконструкции "Водника" назрела"
18 ноября 2025 11:05Объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе
Общество

Нижегородские врачи спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков

18 ноября 2025 13:16 Общество
Нижегородские врачи спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков

Фото: Кира Мишина

Нижегородские медики предотвратили серьёзные осложнения у двухлетнего ребёнка, который случайно проглотил семь магнитных шариков от игрушечного конструктора. Об этом случае сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Опасность таких элементов заключается в том, что, соединяясь в организме, магниты могут сдавливать стенки кишечника, вызывая перфорации, некроз тканей и другие тяжёлые последствия.

Родители малыша обратились за медицинской помощью только на следующий день после происшествия. Несмотря на задержку, врачи Детской городской клинической больницы №1 оперативно провели обследование и обнаружили инородные тела в пищеводно-желудочном тракте.

Магниты уже сцепились между собой через складку слизистой оболочки. Благодаря своевременным действиям хирургов, все посторонние предметы были успешно извлечены, что позволило избежать серьёзных последствий для здоровья ребёнка.

Медики подчёркивают: при подозрении на проглатывание магнитов нельзя медлить.

"Если поняли, что ребёнок проглотил магниты — не кормите и не поите его, бегом в больницу. Симптоматика в таких случаях появляется не сразу", — предостерегают специалисты.

Ранее сообщалось, что медики распознали инсульт у нижегородки, которая жаловалась на зуб.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Дети Здравоохранение
Поделиться:
Новости по теме
16 ноября 2025 12:49Трихолог объяснила нижегородцам, как зимой уберечь волосы на голове
13 ноября 2025 08:00Нижегородские хирурги впервые провели трансплантацию почки
09 ноября 2025 09:37Нижегородский подросток три недели прожил с колпачком от ручки в легких
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных