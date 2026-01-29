Нижегородец полгода тайно выносил ювелирку из квартиры сожительницы

Фото:
В Нижнем Новгороде 23-летний мужчина в течение шести месяцев тайно выносил ювелирные изделия из квартиры своей сожительницы и ее матери. Они жили на улице Березовской в Московском районе.
Пропажу драгоценностей женщины обнаружили не сразу. Когда же стало ясно, что украшения исчезают, они обратились в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 4 УМВД по Нижнему Новгороду при поддержке коллег из 9 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области установили и задержали подозреваемого.
Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном и пояснил, что продавал похищенные украшения случайным людям на улице.
За полгода он успел вынести из квартиры 14 ювелирных изделий. Среди них — кольца, серьги, цепочки, браслет и подвеска. Общий размер причинённого ущерба составил 355 тысяч рублей.
В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.
