Нижегородец полгода тайно выносил ювелирку из квартиры сожительницы Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 23-летний мужчина в течение шести месяцев тайно выносил ювелирные изделия из квартиры своей сожительницы и ее матери. Они жили на улице Березовской в Московском районе.

Пропажу драгоценностей женщины обнаружили не сразу. Когда же стало ясно, что украшения исчезают, они обратились в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 4 УМВД по Нижнему Новгороду при поддержке коллег из 9 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области установили и задержали подозреваемого.

Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном и пояснил, что продавал похищенные украшения случайным людям на улице.

За полгода он успел вынести из квартиры 14 ювелирных изделий. Среди них — кольца, серьги, цепочки, браслет и подвеска. Общий размер причинённого ущерба составил 355 тысяч рублей.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.

