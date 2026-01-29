В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2026 18:45Директора "ВМСК-Строй" будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП
29 января 2026 18:09Нижегородец полгода тайно выносил ювелирку из квартиры сожительницы
29 января 2026 14:46Мошенник развел нижегородцев на 10 000 000 рублей и получил срок
29 января 2026 13:17Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа
29 января 2026 12:02ДТП с автобусом в Нижегородской области закончилось уголовным делом
29 января 2026 11:17ДТП с автобусом в Борском округе обернулась проверкой прокуратуры
29 января 2026 11:11Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе
29 января 2026 11:04Озвучены подробности ДТП с автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:50Роструд заинтересовался ДТП с перевернувшимся автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:18Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе
Происшествия

Нижегородец полгода тайно выносил ювелирку из квартиры сожительницы

29 января 2026 18:09 Происшествия
Нижегородец полгода тайно выносил ювелирку из квартиры сожительницы

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 23-летний мужчина в течение шести месяцев тайно выносил ювелирные изделия из квартиры своей сожительницы и ее матери. Они жили на улице Березовской в Московском районе.

Пропажу драгоценностей женщины обнаружили не сразу. Когда же стало ясно, что украшения исчезают, они обратились в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 4 УМВД по Нижнему Новгороду при поддержке коллег из 9 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области установили и задержали подозреваемого.

Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном и пояснил, что продавал похищенные украшения случайным людям на улице.

За полгода он успел вынести из квартиры 14 ювелирных изделий. Среди них — кольца, серьги, цепочки, браслет и подвеска. Общий размер причинённого ущерба составил 355 тысяч рублей.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что лжекстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража МВД Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных