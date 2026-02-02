От закрытого города — к туристическому флагману: как Нижегородская область вошла в топ-3 России Общество

Фото: АНО "Центр 800"

По итогам 2025 года Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом" рейтинге устойчивого развития туризма в России, разделив его с Кемеровской областью и пропустив вперед Санкт-Петербург и Москву.

Распределению мест в рейтинге предшествовало комплексное исследование, в котором участники оценивались по 15 критериям. В качестве источников использовались статистические данные Росстата, а также информация, раскрывающая деятельность органов региональной власти.

"Высокая позиция нашего региона в новом рейтинге – подтверждение того, что мы уверенно движемся по пути комплексного развития. Наша работа нацелена не просто на наращивание потока гостей. Мы создаем современную, комфортную и ответственную туристическую экосистему, которой, в первую очередь, пользуются сами жители региона", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, оценивая результаты рейтинга.

Поздравляя регион с очередной наградой, мы предложили экспертам оценить туристический потенциал Нижегородской области, ответив на вопрос: "Что стало основной причиной, превративший индустриальный регион и закрытый город в один из ведущих центров отечественного туризма?"

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Комплекс причинно-следственных связей, приведших Нижегородскую область к достижениям в сфере туризма хорошо осмыслен и неоднократно озвучен. С этой задачей прекрасно справляются, как коммерческие инфлюенсеры, так и представители независимого экспертного сообщества.

В связи с тем, что туристический успех региона сегодня не вызывает сомнения, для наблюдателя интереснее сосредоточить внимание на туристическом потенциале Нижегородской области. Здесь, на мой взгляд, существует большая недооценка культурно-исторических традиций Нижнего Новгорода, игнорирование его ментальной памяти.

Дело в том, что Нижний – это речной город. Исторически так сложилось, что нижегородцы называли себя волжанами. Жизнь людей, селившихся по берегам двух великих русских рек – Волги и Оки неразрывно была связана с ними. Это и промысел, и работа, и передвижение, и отдых, и вдохновение, наконец. Сегодня, между жителями города и реками, закованными в бетон, непосредственного контакта нет. Реки в Нижнем лишь часть пейзажа и это серьезная утрата уникальной ландшафтной идентичности. Вместе с тем, это ключевой просчет, возникший в процессе формирования уникального туристического предложения Нижнего Новгорода.

Перефразируя классика можно сказать: "туристический потенциал Нижнего может прирастать реками". Достичь не просто, но и не невозможно. Если сосредоточится на восстановлении и создании новых городских пляжей, обеспеченных современной досуговой и развлекательной инфраструктурой, если приложить усилия для формирования городского прогулочно-туристического флота, если вернуть горожанам Гребневские пески, на которых возвести современные глэмпинги, аква-аттракционы, то Нижний Новгород не только вернется к своей уникальной идентичности, но сможет предложить огромному потоку туристов из России то, чего они нигде больше не найдут – Волжскую столицу. Это существенно обогатит туристическое УТП Нижнего Новгорода, защитив его от ограничений моноконцепта "Столицы закатов".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

Собственно, ответ на вопрос довольно прост. Основой превращения Нижнего Новгорода, и региона в целом, в один из ведущих центров отечественного туризма стало уникальное сочетание объективных и субъективных факторов и обстоятельств. От юбилея, пандемии и санкционных ограничений на внешний туризм, и до мастерского использования региональными властями столичной пресыщенности, зарождающейся моды на "провинциальные шоу".

Плюс, разумеется, реальное богатое культурно-историческое и архитектурное наследие города и региона, которому в канун 800-летия не дали "рассыпаться" и спасли, буквально, в последний момент. Ну, и последнее, но не по значимости, административное – региональные власти поставили перед собой такую цель. И приложили немалые усилия, как финансовые, так и организационные, для ее реализации".

Андрей Чугунов, журналист:

"Было время, когда теплоходы с интуристами проходили по Волге мимо Горького только ночью: не дай Бог, иностранцы сфотографируют, например, "Красное Сормово". А из достопримечательностей Горьковской области вспоминали только пушкинское Болдино, да и то исключительно в юбилеи "нашего всего".

Пожалуй, стартом роста туристической привлекательности области нужно считать 2018 год, когда Нижний Новгород из ghost city (город-призрак) стал для иностранцев host city – одним из хозяев чемпионата мира по футболу.

Вторым "толчком" стало 800-летие Нижнего Новгорода в 2021 году, к которому город готовился, в том числе и для того, чтобы понравиться гостям. И "высоким", и другим – более многочисленным. Перечислять все, что тогда было сделано, – долго, да и не к чему. Проще привести цифры с сайта областной администрации. Там сказано: "Туристический поток в Нижегородскую область по итогам 2025 года составил рекордные 5 млн человек, по данным мобильных операторов". Это больше, чем в 2024-м (4,7 млн) и в 2023-м (4,1 млн). А ведь после 800-летия радовались, перевалив за год за значение 2 млн туристов.

Губернатор Глеб Никитин также отмечает, что средний срок пребывания туристов увеличился с двух дней до 3-4. А с включением Нижнего Новгорода и еще 9 нижегородских населенных пунктов в "Золотое кольцо" у областного центра есть вполне реальная перспектива стать туристическим хабом, откуда колонны автобусов, поездов и прочих средств передвижения повезут гостей любоваться Арзамасом и Дивеевом, Городцом и Чкаловском, Павловом и Выксой, конечно же Большим Болдином и окрестностями. А каждая такая поездка – конец неблизкий: меньше, чем за день не управишься. Лишь бы мест в гостиницах на всех хватило.

Так что, вполне прогнозируемо дальнейшее продвижение Нижегородской области в различных туррейтингах и премиях. И тогда 24 награды, полученные нижегородцами на премии Russian Event Awards в 2025 году, покажутся "мелочью"".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Третье место Нижегородской области в "Зеленом рейтинге" – это закономерный итог, а не неожиданность. Регион действительно совершил за последние пять лет колоссальный и, что важнее, системный рывок в развитии туристической экосистемы, прочно войдя в число общероссийских лидеров. Поэтому ключевой вопрос сегодня – не в факте успеха, а в его природе. Губернатор Глеб Никитин указал на суть, говоря о создании среды "которой, в первую очередь, пользуются сами жители". И здесь для объективного анализа крайне полезны данные Института проблем социального управления (ИПСУ), в частности, оценка готовности жителей рекомендовать регион для проживания.

Что стоит за этими цифрами? Ключевые тренды красноречивы. Во-первых, оценки жителей районов области в среднем оказываются даже чуть выше, чем в Нижнем Новгороде (7.7 против 7.5 по 10-балльной шкале). Это важный сигнал: ощущение позитивных изменений и комфорта не является привилегией регионального центра, а распределено по территории. Именно такая ситуация формирует прочную основу для развития внутреннего и экологического туризма – когда сам регион воспринимается как целостное, привлекательное пространство для жизни, а значит, и для посещения. Во-вторых, особо выделяется лояльность старшего поколения (средняя оценка 8.5 у жителей старше 55 лет). Эта группа традиционно наиболее консервативна в оценках и чувствительна к безопасности, стабильности и качеству среды. Их позитивное отношение – это своего рода "знак качества" для всей социально-экономической политики, подтверждающий, что развитие ведет к формированию надежной и благоустроенной среды обитания.

Таким образом, "нижегородский рывок" можно интерпретировать как результат стратегии, где приоритетом стало системное повышение качества жизни для жителя, а не точечное создание туристического продукта. Устойчивая внутренняя лояльность, которую фиксируют исследования, стала невидимым фундаментом для внешнего имиджевого успеха. Турист едет в регион, который уже "одобрен" и "обжит" самими нижегородцами, включая самые взыскательные категории.

Можно сделать вывод, что высокие места в рейтингах – это внешние индикаторы глубинных внутренних изменений. Самое главное здесь – созданный социальный капитал, который и является основой для долгосрочного позиционирования. Задача теперь не снижать планку системной работы, поддаваясь искушению эксплуатировать удачный имидж. Если этот баланс будет сохранен, Нижегородская область имеет все шансы оставаться флагманом отечественного туризма, где внешний успех закономерно связан с внутренним благополучием".

Прудник Александр, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Нижний Новгород обладает значительным туристическим потенциалом, который пока реализован далеко не полностью. Любой городской туристический центр должен обладать особой уникальностью, которая делает его неповторимым по сравнению с другими. Нижний Новгород такой уникальностью обладает.

Во-первых, историческое прошлое города, который внес неоценимый вклад в сохранение русской государственности. По странной случайности, среди известных всей стране нижегородцев в туристических проспектах отсутствует имя царя Василия IV Шуйского, который родился в Нижнем Новгороде. Одно упоминание об этом факте способно повысить интерес к нашему городу.

Во-вторых – сохранение все еще значительного числа исторических памятников. К сожалению, уникальное здание банка России с неповторимыми интерьерами так и остается недоступным для массового туризма.

В-третьих – вообще не имеющий аналога городской ландшафт на Стрелке Оки и Волги.

В-четвертых – обладающие особой туристической ценностью такие объекты в пределах дневной доступности как: Арзамас, Городец, Семенов, Дивеевский монастырь.

Туристы, выбирающие Нижний Новгород, стремятся встретиться с тем образом этого города, который сформировался у них еще со школьной скамьи и из произведений русской литературы. Они хотят увидеть столицу Волги. Именно в этом контексте так не хватает настоящей волжской кухни, чьи блюда были красочно воспеты бытописателями нижегородской старины. Современная система ресторанного питания представлена стандартным набором, который можно встретить в любом крупном городе.

Растущий поток туристов активно инвестирует в туристическую сферу экономики Нижнего Новгорода, показывая, куда ему следует развиваться".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".