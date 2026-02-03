Замглавы нижегородского минлесхоза попал в ДТП — новые детали

Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Происшествия

03 февраля 2026 08:52 Происшествия
Минлесхоз Нижегородской области раскрыл подробности ДТП с участием заместителя министра и водителя, которое произошло на 101‑м км автодороги Йошкар-Ола – Нижний Новгород.

По информации ведомства, авария случилась в сложных погодных условиях. Водитель, реагируя на экстренную ситуацию, предпринял действия для предотвращения столкновения со встречным автомобилем. В результате служебная машина выехала на обочину по своей стороне движения и занеслась в сугроб.

Участники инцидента получили лёгкие повреждения. Как уточнили в министерстве, сотрудники ГИБДД не стали составлять протокол об административном правонарушении — на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, из-за отсутствия состава правонарушения.

Также в ведомстве подчеркнули, что с учетом характера травм инцидент не подпадает под действие статьи 228.1 Трудового кодекса РФ, которая регламентирует порядок извещения о несчастных случаях на производстве. Медицинское заключение подтвердило наличие лёгких повреждений, но оформление больничных листов не потребовалось.

На данный момент замминистра и водитель продолжают работу.

В минлесхозе также уточнили, что водитель является не штатным сотрудником министерства, а работает в подведомственном учреждении — Выксунском лесхозе. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в министерстве и лесхозе созданы соответствующие комиссии. Вся необходимая документация, включая извещение о несчастном случае, была направлена в Госинспекцию труда и реготделение Фонда пенсионного и социального страхования в течение суток после происшествия.

Ранее на трассе Р-158 под Арзамасом произошло ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников Корпорация развития промышленности и предпринимательства региона. 

Теги:
ДТП Минлесхоз
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных