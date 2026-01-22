10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Черкасов принес соболезнования родным сотрудников "КРПП НО", погибших в ДТП

22 января 2026 10:17 Общество
Черкасов принес соболезнования родным сотрудников КРПП НО, погибших в ДТП

Фото: Максим Черкасов/ VK

Глава нижегородского минпрома Максим Черкасов выразил соболезнования родным погибших в ДТП сотрудников АНО "КРПП НО". 

Смертельная авария произошла утром 20 января на трассе Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" в Арзамасском округе. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки, в одной из которых находились сотрудники Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области. 

Водитель и 57-летний пассажир скончались на месте аварии. Второго пассажира на скорой увезли в больницу. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось

По информации Черкасова, в ДТП погибли сотрудники регионального центра компетенций Татьяна Чугунова, Вячеслав Мошков и Алексей Перелетов. 

"Мы потеряли высококлассных специалистов, надежных и порядочных товарищей. Скорбим", - написал министр на своей странице во "ВКонтакте". 

Как сообщалось ранее, по факту аварии проводится проверка Гострудинспекции. 

Напомним также, что 21 января на другой автодороге произошло смертельное ДТП с сотрудниками районной больницы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных