Черкасов принес соболезнования родным сотрудников "КРПП НО", погибших в ДТП

Фото:
Глава нижегородского минпрома Максим Черкасов выразил соболезнования родным погибших в ДТП сотрудников АНО "КРПП НО".
Смертельная авария произошла утром 20 января на трассе Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" в Арзамасском округе. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки, в одной из которых находились сотрудники Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области.
Водитель и 57-летний пассажир скончались на месте аварии. Второго пассажира на скорой увезли в больницу. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.
По информации Черкасова, в ДТП погибли сотрудники регионального центра компетенций Татьяна Чугунова, Вячеслав Мошков и Алексей Перелетов.
"Мы потеряли высококлассных специалистов, надежных и порядочных товарищей. Скорбим", - написал министр на своей странице во "ВКонтакте".
Как сообщалось ранее, по факту аварии проводится проверка Гострудинспекции.
Напомним также, что 21 января на другой автодороге произошло смертельное ДТП с сотрудниками районной больницы.
