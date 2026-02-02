Двое сотрудников минлесхоза пострадали в ДТП в Нижегородской области Происшествия

Замминистра и водитель нижегородского минлесхоза пострадали в ДТП. Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.

Авария произошла 29 января на 101 км автодороги Нижний Новгород - Киров. Подробности устанавливаются.

Напомним, что 20 января на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов произошло ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области".