Двое сотрудников минлесхоза пострадали в ДТП в Нижегородской области

Замминистра и водитель нижегородского минлесхоза пострадали в ДТП. Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.
Авария произошла 29 января на 101 км автодороги Нижний Новгород - Киров. Подробности устанавливаются.
Напомним, что 20 января на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов произошло ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области".
