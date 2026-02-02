Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Происшествия

Двое сотрудников минлесхоза пострадали в ДТП в Нижегородской области

02 февраля 2026 20:30 Происшествия
Замминистра и водитель нижегородского минлесхоза пострадали в ДТП. Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области. 

Авария произошла 29 января на 101 км автодороги Нижний Новгород - Киров. Подробности устанавливаются. 

Напомним, что 20 января на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов произошло ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области". 

Госинспекция труда ДТП Минлесхоз
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
