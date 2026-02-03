Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Диспансер при Нижегородском кардиоцентре заработал в полную силу: что это значит

03 февраля 2026 09:17 Общество
Диспансер при Нижегородском кардиоцентре заработал в полную силу: что это значит

Фото: минздрав Нижегородской области

Центр диспансерного наблюдения на базе НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. академика Б.А. Королева в Нижнем Новгороде вышел на полную мощность. Как сообщили в облминздраве, с февраля там ведется прием всех пациентов региона, находящихся под диспансерным наблюдением по сердечно-сосудистым заболеваниям. Центр рассчитан на 200 посещений в смену.

Ранее в учреждение направлялись пациенты, ранее оперированные в кардиоцентре, либо нуждавшиеся в консультациях его специалистов. Теперь сюда дополнительно переведен поток пациентов из кардиодиспансера горбольницы №5.

Причиной стало неудовлетворительное состояние здания диспансера ГКБ №5. В минздраве отметили, что трехэтажное здание, построенное почти 70 лет назад, не соответствует современным требованиям: не хватает кабинетов и зон ожидания, отсутствует лифт и гардероб, что особенно критично для пациентов с заболеваниями сердца.

Новый Центр создан в рамках проекта "Квартал здоровья". Здесь одновременно работают 30 медицинских специалистов, в том числе 20 врачей. В здании есть своя регистратура, гардероб, вместительный лифт, просторные кабинеты для консультаций и диагностики, санитарные комнаты и зоны ожидания с мягкой мебелью. Медперсоналу доступны комнаты отдыха и приема пищи.

Как сообщила заместитель главного врача НИИ – СККБ Виктория Теплицкая, в центре работают кардиологи, аритмологи, специалисты по функциональной и ультразвуковой диагностике, а также врачи, занимающиеся программированием электрокардиостимуляторов. "Одним из преимуществ стало наличие ангиохирурга", – подчеркнула она.

В учреждение также поступила современная диагностическая аппаратура, включая велоэргометрию и стресс-эхокардиографию. В ближайшее время в Центре начнет работу дневной стационар. По словам Виктории Теплицкой, туда будут направляться пациенты с тяжелыми нарушениями липидного обмена, которым требуется введение высокотехнологичных препаратов. 

"Нижегородцы смогут получать такую помощь без госпитализации, это очень удобно", – отметила она. Ранее такие процедуры проводились в диспансере ГКБ №5.

Попасть в областной кардиодиспансер можно по направлению от лечащего врача с уже пройденными обследованиями. Здесь специалисты принимают решения о тактике лечения, включая сложные операции.

В минздраве добавили, что центр удобно расположен – вход на территорию НИИ – СККБ находится рядом с остановкой общественного транспорта. Для пациентов с ограниченной подвижностью в будние дни работает микроавтобус: он доставляет их от въездного шлагбаума к самому зданию.

Что касается бывшего диспансера ГКБ №5, здание будет обследовано. Если его признают пригодным, там планируют разместить административные или технические службы.

Открытие нового центра – часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого с 2025 года по поручению президента России. Программа направлена на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышение качества жизни граждан.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных