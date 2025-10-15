Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2025 12:58Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ
15 октября 2025 12:50Вячеслав Володин призвал повысить штрафы для теплоснабжающих организаций
15 октября 2025 12:42В НИУ Президентской академии прошла встреча с представителями четырех конфессий Нижегородской области
15 октября 2025 12:3211-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 12:28Два поселка исчезли с карты Нижегородской области
15 октября 2025 12:24Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты
15 октября 2025 12:13Более 3500 нижегородских отцов оформили отпуск по уходу за ребенком
15 октября 2025 11:58Специалисты "Теплосетей" подключили к системе теплоснабжения и ГВС более 60 МКД и соцобъектов
15 октября 2025 11:46Фальсифицированную молочную продукцию обнаружили в Нижегородской области
15 октября 2025 11:12Нижегородцы могут проголосовать за благоустройство по проекту "Вам решать!"
Общество

Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ

15 октября 2025 12:58 Общество
Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской областной детской клинической больнице после капитального ремонта начал работу один из ключевых корпусов стационара — лечебно-диагностический. В здании разместились административные помещения, два конференц-зала и диагностическое отделение с новым магнитно-резонансным томографом (МРТ) последнего поколения. 

Главный врач больницы Светлана Белозерова провела экскурсию для журналистов по обновленным помещениям, которую посетил и корреспондент НИА "Нижний Новгород". Белозерова отметила, что корпус используется не только для лечения, но и для образовательной и административной деятельности.

Неделей ранее возможности корпуса были продемонстрированы министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В здании установлено новое оборудование, включая МРТ-аппарат мощностью 3 Тесла. Как пояснила заведующая кабинетом МРТ, врач-рентгенолог Лариса Трынкова, это оборудование позволяет проводить более точные и быстрые исследования.

"У нас был наш старенький томограф, который работал до этого. Но мы с надеждой ждали, что у нас будет возможность работать в более хороших условиях и проводить более такие качественные обследования. И наконец-то дождались", - рассказала врач.

По её словам, теперь обследование органов брюшной полости занимает 20-30 минут вместо прежних 40-50. Томограф позволяет диагностировать заболевания головного и спинного мозга, органов грудной и брюшной полости, конечностей. Исследования проходят бесплатно, как и ранее, и доступны детям не только из Нижнего Новгорода и области, но и из соседних регионов.

Она добавила, что теперь многие маленькие пациенты могут проходить процедуру без наркоза, что раньше было тяжело из-за длительности исследования. В день проводится около 20 МРТ-исследований.

В корпусе также оборудованы два конференц-зала, которые могут вместить от 180 до 250 мест. Здесь проходят лекции и профессиональные мероприятия для врачей региона. По словам Белозеровой, залы уже задействованы для проведения обучающих мероприятий, а в ближайшее время здесь планируется серия конференций, в том числе с участием федеральных специалистов.

Так, в ноябре в больнице состоится межрегиональная конференция, организованная НОДКБ. А в июне 2026 года Нижний Новгород примет крупное мероприятие под эгидой Ассоциации детских областных больниц при Российской клинической детской больнице. Ожидается участие главных врачей из разных регионов страны.

По словам Светланы Белозеровой, корпус ремонтировался поэтапно, с учетом непрерывной работы учреждения. Сейчас завершены работы в двух корпусах, еще три находятся в высокой степени готовности. До конца года планируется их запуск.

Кроме того, завершаются работы в пищеблоке, изоляционном корпусе для пациентов с инфекционными заболеваниями либо подозрениями на инфекционные заболевания и патологоанатомическом отделении.

"Для всех корпусов уже закуплены оборудование и мебель. Сейчас у нас очень приятные хлопоты: всё помыть и расставить. И принимать пациентов, я надеюсь, мы будем уже с нового года", - добавила главврач.

Модернизация проводится в рамках федеральной программы, финансирование которой рассчитано до 2028 года. При этом основное оборудование, включая МРТ, приобретено за счет средств областного бюджета.

В рамках проекта "Квартал здоровья", реализуемого по инициативе губернатора, проводится не только капитальный ремонт НОДКБ, но и развитие инфраструктуры совместно с НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Б.А. Королева. Речь идёт о централизации ряда служб двух больниц: лабораторий, пищеблока, транспорта, обслуживания зданий и территории. Кроме того, проводятся работы по благоустройству, включая организацию удобных подъездов и стоянок для пациентов.

Напомним, на базе Нижегородского кардиоцентра имени Королева начал работу новый Центр диспансерного наблюдения. Ранее мы показывали, как трехэтажная поликлиника выглядит изнутри.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы капремонт НОДКБ
Поделиться:
Новости по теме
16 сентября 2025 13:46Отделение амбулаторной реабилитации открыли в поликлинике нижегородской ГКБ №12
11 сентября 2025 10:15Первый этап капремонта завершился в поликлинике нижегородской больницы №47
22 августа 2025 19:30Современный медцентр для детей начал работу в Сарове
25 июня 2025 17:13Новый корпус лаборатории Роспотребнадзора открыли в Нижнем Новгороде — фото
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных