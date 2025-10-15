Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской областной детской клинической больнице после капитального ремонта начал работу один из ключевых корпусов стационара — лечебно-диагностический. В здании разместились административные помещения, два конференц-зала и диагностическое отделение с новым магнитно-резонансным томографом (МРТ) последнего поколения.

Главный врач больницы Светлана Белозерова провела экскурсию для журналистов по обновленным помещениям, которую посетил и корреспондент НИА "Нижний Новгород". Белозерова отметила, что корпус используется не только для лечения, но и для образовательной и административной деятельности.

Неделей ранее возможности корпуса были продемонстрированы министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В здании установлено новое оборудование, включая МРТ-аппарат мощностью 3 Тесла. Как пояснила заведующая кабинетом МРТ, врач-рентгенолог Лариса Трынкова, это оборудование позволяет проводить более точные и быстрые исследования.

"У нас был наш старенький томограф, который работал до этого. Но мы с надеждой ждали, что у нас будет возможность работать в более хороших условиях и проводить более такие качественные обследования. И наконец-то дождались", - рассказала врач.

По её словам, теперь обследование органов брюшной полости занимает 20-30 минут вместо прежних 40-50. Томограф позволяет диагностировать заболевания головного и спинного мозга, органов грудной и брюшной полости, конечностей. Исследования проходят бесплатно, как и ранее, и доступны детям не только из Нижнего Новгорода и области, но и из соседних регионов.

Она добавила, что теперь многие маленькие пациенты могут проходить процедуру без наркоза, что раньше было тяжело из-за длительности исследования. В день проводится около 20 МРТ-исследований.

В корпусе также оборудованы два конференц-зала, которые могут вместить от 180 до 250 мест. Здесь проходят лекции и профессиональные мероприятия для врачей региона. По словам Белозеровой, залы уже задействованы для проведения обучающих мероприятий, а в ближайшее время здесь планируется серия конференций, в том числе с участием федеральных специалистов.

Так, в ноябре в больнице состоится межрегиональная конференция, организованная НОДКБ. А в июне 2026 года Нижний Новгород примет крупное мероприятие под эгидой Ассоциации детских областных больниц при Российской клинической детской больнице. Ожидается участие главных врачей из разных регионов страны.

По словам Светланы Белозеровой, корпус ремонтировался поэтапно, с учетом непрерывной работы учреждения. Сейчас завершены работы в двух корпусах, еще три находятся в высокой степени готовности. До конца года планируется их запуск.

Кроме того, завершаются работы в пищеблоке, изоляционном корпусе для пациентов с инфекционными заболеваниями либо подозрениями на инфекционные заболевания и патологоанатомическом отделении.

"Для всех корпусов уже закуплены оборудование и мебель. Сейчас у нас очень приятные хлопоты: всё помыть и расставить. И принимать пациентов, я надеюсь, мы будем уже с нового года", - добавила главврач.

Модернизация проводится в рамках федеральной программы, финансирование которой рассчитано до 2028 года. При этом основное оборудование, включая МРТ, приобретено за счет средств областного бюджета.

В рамках проекта "Квартал здоровья", реализуемого по инициативе губернатора, проводится не только капитальный ремонт НОДКБ, но и развитие инфраструктуры совместно с НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Б.А. Королева. Речь идёт о централизации ряда служб двух больниц: лабораторий, пищеблока, транспорта, обслуживания зданий и территории. Кроме того, проводятся работы по благоустройству, включая организацию удобных подъездов и стоянок для пациентов.

