Новая поликлиника открылась на базе Нижегородского кардиоцентра им. Королева

Фото: СККБ им. академика Б.А. Королева

8 сентября на территории НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.А. Королева открылся новый Центр диспансерного наблюдения. С 8:00 здесь принимают первых пациентов, за день планируется обслужить более 120 человек.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области подчеркнули, что собственная поликлиника у медучреждения появилась в рамках проекта комплексного развития больничных территорий "Квартал здоровья". Запуск Центра диспансерного наблюдения полностью развел потоки пациентов стационара и поликлиники, что делает оказание помощи заметно удобнее и для больных, и для медперсонала.

Главный врач НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. академика Б.А. Королева Антон Максимов отметил, что для учреждения стартовал новый этап: заработал Центр диспансерного наблюдения. По его словам, это долгожданное событие. Пациентов, которым нужна консультация или диагностика, встречает отдельное современное здание, где продуманы детали — от шкафчиков в гардеробной до навигации на лестничных маршах. Здесь же будет организована и телемедицина: чтобы получить справку или продлить инвалидность по конкретному заболеванию, многим больше не потребуется личный визит — специалисты изучат документы и вынесут заключение удаленно.

По информации руководителя медучреждения, сейчас в Центре одновременно работают семь кабинетов. Прием ведут два врача-аритмолога, два кардиолога, врач-ангиохирург, специалист по программированию электрокардиостимуляторов, а также врач, наблюдающий пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Антон Максимов добавил, что в ближайших планах — трудоустроить около десяти новых врачей, которые займут свободные кабинеты Центра диспансерного наблюдения. По мере выхода поликлиники на полную мощность сократится время ожидания приема у специалистов.

Первые посетители уже поделились впечатлениями. Пациентка Елена рассказала, что много лет наблюдается в Нижегородском кардиоцентре и была приятно удивлена: врача она встретила в новом кабинете и новом здании. Она отметила наличие лифта, столь важного для таких пациентов, а также чистоту и ухоженность коридоров, кабинетов и санитарных комнат, подчеркнув, что интерьер приятный и ремонт выполнен с любовью.

Напомним, на создание Центра диспансерного наблюдения в рамках проекта "Квартал здоровья" направили около 170 млн рублей: почти 83 млн рублей — на реконструкцию здания и ремонт помещений, еще около 85 млн — на закупку мебели, техники и медицинской аппаратуры. Площадь новой поликлиники — около 800 кв. м. Здесь будут выполнять исследования, включая компьютерную томографию, велоэргометрию, стресс-эхокардиографию, УЗИ сосудов, электрокардиографию, холтеровское мониторирование и другие.

Проект "Квартал здоровья" реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и охватывает не только Нижегородский кардиоцентр, но и Областную детскую клиническую больницу. Он предусматривает масштабные ремонты, строительство и перепрофилирование прилегающих объектов, благоустройство территории и развитие дорожной инфраструктуры. Кроме того, планируется централизация ряда служб двух больниц: лабораторий, пищеблока, транспорта, обслуживания зданий и территории.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — ключевое направление нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он продолжает задачи нацпроекта "Здравоохранение". Цель — ожидаемый рост продолжительности жизни к 2030 году, для чего предусмотрены обновление поликлиник, амбулаторий и ФАПов, привлечение большего числа квалифицированных кадров, внедрение новых подходов к профилактике, диагностике и лечению хронических заболеваний, улучшение экстренной помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров и цифровизация отрасли.

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
