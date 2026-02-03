В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Тысячи нижегородских семей получили помощь мобильных бригад "Дети в семье"

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

Более 2,5 тысячи нижегородских семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь мобильных бригад АНО «Ресурсный центр «Дети в семье» в 2025 году. Организация была создана в регионе в рамках концепции «Единой модели помощи детям» в 2024 году, а выездные бригады были сформированы прошлой весной. Цель специалистов – поддержать семьи на этапе так называемого тихого кризиса и избежать разлучения детей с родителями. Особое внимание уделяется жителям сел и деревень, которые отдалены от социальных учреждений.

Как отметил министр социальной политики региона Игорь Седых, поддержка семей с детьми – ключевой вектор работы региона в рамках национального проекта «Семья». За прошлый год мобильные бригады совершили более 950 выездов, охватив своей работой в общей сложности более 6,3 тысячи человек. Некоторые команды работали в конкретных муниципалитетах – г.о.г. Арзамас, г.о.г. Выкса, Городецком и Сергачском округах, а также Кстовском районе Нижнего Новгорода. Еще одна команда обслуживала семьи по всей территории региона.

В составе мультидисциплинарных бригад – педагоги-психологи и социальные работники. В зависимости от ситуации в семье к работе привлекаются узкопрофильные специалисты: дефектологи, специалисты по подбору технических средств реабилитации и другие эксперты.

На месте специалисты проводят диагностику ситуации, оказывают экстренную психологическую и консультативную помощь, разрабатывают индивидуальный план выхода семьи из кризиса, а также предоставляют семьям адресную материальную и гуманитарную поддержку в виде продуктов питания и одежды.

Помимо выездов на дом, команды занимаются профилактической работой: проводят обучающие мероприятия совместно с образовательными и медицинскими организациями и органами местного самоуправления, выявляют ранние признаки семейного неблагополучия и выстраивают эффективное межведомственное взаимодействие на местах.

По словам Игоря Седых, в 2026 году в регионе планируется сформировать еще 20 мобильных бригад «Дети в семье». Они начнут работать на базе учреждений Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска, а также на территории Балахнинского, Борского, Варнавинского, Вачского, Ветлужского, Вознесенского, Воротынского, Кулебакского, Лысковского, Пильнинского, Семеновского, Сеченовского, Сосновского, Уренского, Шатковского и Шахунского муниципальных округов.

«Наша главная задача в рамках концепции «Единой модели помощи детям» – снижение числа детей, находящихся в стационарных учреждениях социальной сферы. Для этого необходимо вовремя оказывать помощь семьям, особенно в селах и деревнях вдали от социальных учреждений. В этом нам помогают мобильные бригады. В частности, благодаря работе с семьями на отдаленных территориях и семейно-сберегающему подходу в Арзамасе в прошлом году сотрудникам удалось избежать помещения 180 детей в социально-реабилитационный центр. При этом из 20 детей, помещенных в учреждение, 19 ребят вернулись домой», – пояснила директор АНО «Ресурсный центр «Дети в семье» Светлана Меллер.

Напомним, концепция «Единой модели помощи детям» была разработана министерством социальной политики региона совместно с проектом Народного фронта «Регион заботы». Концепция стала продолжением проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет», инициированного Уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Национальный проект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных