В Нижегородской области подвели итоги второго сезона проекта "Лидеры образования" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

На площадке КУПНО состоялась торжественная церемония закрытия второго сезона проекта «Лидеры образования. Нижегородская область».

Это программа по подготовке лидеров в сфере образования, которая реализуется КУПНО при поддержке министерства кадровой политики правительства Нижегородской области, министерства образования региона, общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года». Ее организация соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в нашей стране с 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Цель программы «Лидеры образования. Нижегородская область» – формирование профессионального сообщества педагогов, обладающих высоким потенциалом развития лидерских компетенций, создание условий для их профессионального роста на территории региона и укрепление управленческого потенциала.

«Наша общая задача – нарастить педагогический потенциал региона и повысить престиж профессии учителя, соединив крепкие традиции российской школы с последними инновациями. Второй сезон программы «Лидеры образования» доказал, что в Нижегородской области множество педагогов, готовых внедрять лучшие практики и вносить изменения в систему образования. Более чем из трех тысяч заявок были отобрано лишь триста лучших, готовых вести за собой, вдохновлять коллег и стать частью мощного педагогического сообщества, определяющего будущее нижегородского образования. В течение двенадцати недель они знакомились с самыми передовыми практиками от ведущих наставников, получали новые знания, делились опытом и работали над собственными проектами. На этом история не заканчивается, и каждый выпускник проекта обязательно внесет свой вклад в будущее родного региона и всей страны», – отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.

По итогам отборочной кампании из 3 258 поступивших заявок для участия в образовательной программе было отобрано 300 лучших педагогов Нижегородской области. Среди участников – представители образовательных организаций региона: учителя начальных классов, преподаватели-предметники, педагоги дошкольного, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, а также работники государственных, частных и автономных некоммерческих организаций.

«Поздравляю выпускников второго сезона проекта «Лидеры образования. Нижегородская область»! Двенадцать недель интенсивной работы, обмена опытом и развития лидерских качеств – это серьёзный этап профессионального роста. Большое спасибо всем участникам! Вы – та самая опора, на которой строится настоящее и будущее системы образования», - отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Под руководством лучших наставников страны и региона участники проекта проходили обучение по развитию профессиональных компетенций и лидерских качеств по ключевым темам: «Конкурсное движение как ресурс личностного роста педагога», «Лидерство в образовании», «Искусство мастер-класса», «Социально-психологическое сопровождение деятельности педагогов», «Профилактика профессионального выгорания», «Правовая грамотность», «Наставничество», «Проектное мышление» и «Цифровые инструменты и сервисы».

«В год методической поддержки в сфере образования региона проект «Лидеры образования» приобретает особую значимость для всех участников. Во втором сезоне спикерами проекта стали известные преподаватели и деятели сферы образования как регионального, так и общероссийского уровня. Это свидетельствует о росте и развитии самого проекта, который, в свою очередь, способствует профессиональному развитию самих участников. Итогом проекта станет формирование команды высококлассных специалистов, причем лучшие 150 человек пополнят кадровый резерв региона», - рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Особое внимание в текущем сезоне было уделено среднему профессиональному образованию: в рамках проекта впервые организован отдельный образовательный трек «СПО. Навигатор развития», направленный на развитие лидерского и методического потенциала преподавателей специальных дисциплин.

На торжественной церемонии в рамках закрытия проекта 100 победителей получили благодарственные письма и удостоверения о дополнительном профессиональном образовании от КУПНО.

«Известная мудрость гласит, что образование – такая прекрасная вещь, которую можно разделить с огромным количеством людей и при этом не утратить самому. Наоборот, чем больше делишься своими знаниями с другими, тем больше знаний в итоге получаешь. Я уверена, что после окончания сезона его участники продолжат обмениваться лучшими практиками, генерировать совместные идеи и претворять их в жизнь», - отметила руководитель проекта «Лидеры образования» Мария Самоделкина.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».