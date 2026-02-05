Ограничения введены в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту имени Чкалова в целях безопасности, сообщили в Росавиации 5 февраля.
Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовыми к изменениям в расписании.
О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Напомним, последний раз ограничения вводились в начале января.
Сообщалось, что Нижегородская область субсидирует рейсы шести авиакомпаний в 2026 году.
