Ограничения введены в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА Общество

Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту имени Чкалова в целях безопасности, сообщили в Росавиации 5 февраля.

Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовыми к изменениям в расписании.

О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Напомним, последний раз ограничения вводились в начале января.

Сообщалось, что Нижегородская область субсидирует рейсы шести авиакомпаний в 2026 году.