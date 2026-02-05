Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Ограничения введены в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА

05 февраля 2026 10:07 Общество
Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту имени Чкалова в целях безопасности, сообщили в Росавиации 5 февраля. 

Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовыми к изменениям в расписании. 

О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Напомним, последний раз ограничения вводились в начале января. 

Сообщалось, что Нижегородская область субсидирует рейсы шести авиакомпаний в 2026 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

