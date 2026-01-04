Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
04 января 2026 17:01 Общество
Расписание может измениться в нижегородском аэропорту из-за ограничений

Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Чкалов" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Росавиации вечером 4 января. 

Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Расписание части рейсов может измениться. 

Такие меры приняты ради безопасности полетов. 

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Для пассажиров с детьми есть комната матери и ребенка. Кроме того, там круглосуточно работает медпункт. 

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт экстренно принял рейсы, следовавшие в Москву и Казань. 

Напомним, что 2 января над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных