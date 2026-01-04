Расписание может измениться в нижегородском аэропорту из-за ограничений Общество

Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Чкалов" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Росавиации вечером 4 января.

Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Расписание части рейсов может измениться.

Такие меры приняты ради безопасности полетов.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Для пассажиров с детьми есть комната матери и ребенка. Кроме того, там круглосуточно работает медпункт.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт экстренно принял рейсы, следовавшие в Москву и Казань.

Напомним, что 2 января над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника.