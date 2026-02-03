Нижегородская область субсидирует рейсы шести авиакомпаний в 2026 году

Фото:
Шесть авиаперевозчиков станут получателями субсидий из бюджета Нижегородской области на выполнение региональных авиарейсов в 2026 году. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин. Документ опубликован на официальном портале регионального правительства.
Финансовую поддержку получат авиакомпании "Азимут", "Сибирь", Red Wings, "ЮВТ Аэро", "Икар" и "Северный ветер".
Согласно указу, субсидии предоставляются в рамках государственной поддержки воздушного транспорта и направлены на развитие сети региональных маршрутов. Мера призвана обеспечить доступность авиаперевозок между регионами России.
Указ распространяется на все правоотношения, начавшиеся с 1 января 2026 года, и вступает в силу с момента подписания.
Ранее Росавиация опубликовала список субсидируемых маршрутов на 2026 год. В него вошли восемь направлений, связывающих Нижний Новгород с другими городами страны.
