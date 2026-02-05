В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

ДУК убрал снег в нижегородском дворе после публикации в СМИ

05 февраля 2026 16:13 Общество
ДУК убрал снег в нижегородском дворе после публикации в СМИ

Коммунальщики привели территорию рядом с домом №5 по проспекту Гагарина в нормативное состояние после жалоб жителей и огласки в СМИ. Об этом стало известно НИА "Нижний Новгород". 

Ранее жильцы МКД обвинили ДУК Советского района в показной уборке снега. На бумаге (в официальных ответах на жалобы нижегородцев) снег с придомовой территории убирался в соответствии с нормативами. По факту же жителям приходилось несколько раз нанимать трактор за дополнительную плату, чтобы убрать горы снега. К ДУКу этот трактор отношения не имел. Также нижегородцы жалуются на отсутствие дворника. 

"Я видела его один раз – в январские праздники. Немолодой мужчина прошелся у подъездов, почистил и исчез. Потом все – своими силами. Сами с лопатами выходим. Ощущение, что у нас все же нет дворника", – рассказала НИА "Нижний Новгород" местная жительница Алла.

Новость про проблему с уборкой снега на проспекте Гагарина,5 вышла на нашем сайте 30 января. В понедельник, 2 февраля, с жильцами связались из домоуправляющей компании. Предупредили, что во вторник от них прибудет целая "делегация". 

"Сказали, чтоб убрали все машины с парковки. Тогда все почистят. Утром во вторник приехал трактор, пришли люди. Двор буквально вылизали", – рассказал житель дома Алексей. 

НИА "Нижний Новгород" получил ответ ДУКа на официальный запрос. Там признали, что имеются проблемы с уборкой придомовой территории по указанному адресу. Попасть на территорию мешают припаркованные автомобили. 

"Жители через Совет дома уведомляются о планируемой уборке. К сожалению, автомобили остаются на местах: рано утром – жители еще не разъехались к местам своей работы, а когда их автомобили разъезжаются освободившиеся места по договоренности с жителями же занимают автомобили работников офисов. Последняя попытка провести уборку придомовой территории от снега "ДК Советского района" предприняла в пятницу 30 января, уведомив старшего по дому о запланированной на понедельник 2 февраля очистке двора. Приехавший трактор вновь не смог заехать на территорию", –говорится в ответе пресс-службы управляющей компании. 

Жильцы дома №5 довольны, что у дома наконец навели порядок. Однако не понимают, о каком Совете идет речь. 

"У нас отродясь не было Совета дома. Также у нас нет старшего по дому. Единственный способ оповестить жильцов о планируемой уборке – это повесить объявления на двери подъездов. Но никаких объявлений в этом году не было", – отметил собеседник НИА. 

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что самосвалы сбрасывали грязный снег в лесном массиве в Московском районе. 

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что самосвалы сбрасывали грязный снег в лесном массиве в Московском районе.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных