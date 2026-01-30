Нижегородцы обвинили ДУК Советского района в показной уборке снега Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Жильцы дома №5 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде уличили управляющую компанию в формальной работе. Снег во дворе лежит неделями, а в официальных ответах АО "ДК Советского района" рапортует о "выполнении всех обязательств".

По словам жильцов, по утрам к дому подъезжает трактор, останавливается у шлагбаума, звонит диспетчеру и просит открыть проезд. Как только шлагбаум поднимается, техника просто стоит на месте, а потом уезжает.

"Мы наблюдаем это не первый день. Полагаем, он звонит, чтобы потом отчитаться: мол, просил доступ, значит, работал. А сам даже ковшом не шевельнул", – рассказала НИА "Нижний Новгород" жительница дома Алла Н.

Трактор ДУКа действительно чистит снег, но не у них, а у соседних домов. У дома №5 техника лишь делает вид, что работает. На следующий день история повторяется.

Дорогу у соседнего дома №3 трактор худо-бедно чистит.

Дворник, по словам жителей, на участке тоже появляется крайне редко. "Я видела его один раз – в январские праздники. Немолодой мужчина прошелся у подъездов, почистил и исчез. Потом все – своими силами. Сами с лопатами выходим. Ощущение, что у нас все же нет дворника", – добавила собеседница НИА "Нижний Новгород".

Тротуар возле дома №5 по проспекту Гагарина.

ДУК на обращения отвечает шаблонными формулировками. В официальном письме за подписью замдиректора по благоустройству С.А. Устимова указано, что "уборка придомовой территории осуществляется в полном объеме в границах межевания земельного участка дома с периодичностью, прописанной в договоре управления".

Этот ответ поступил 22 января в ответ на жалобы, поданные еще 7 и 14 числа. Между тем, по словам жильцов, ни в праздники, ни после двор никто не чистил.

"За весь январь у нас один раз сбили снег и наледь с крыши. Но и тогда ДУК не потрудился предупредить, чтобы люди убрали машины. Глыбы льда полетели вниз. А потом все это замерзло прямо под окнами. Ходить было невозможно", – вспоминает Алла Н.

Такой "уход за территорией" заставил жителей искать помощь на стороне. Несколько раз они нанимали тракториста за свой счет. По факту платили дважды: управляющей компании – за ничего, а человеку со стороны – за реальную работу.

Вид на придомовую территорию дома №5.

К концу января ситуация только ухудшилась. 28-го числа приехал другой трактор и, не убрав снег, снес маленький забор у шлагбаума.

"Позвонили в ДУК. Там сказали: "Обращайтесь письменно". То есть ломать – пожалуйста, а отвечать – в порядке живой очереди", – отметил житель дома Алексей.

После этого жильцы подали жалобу в Госжилинспекцию. В планах – обращение в прокуратуру. Надежд на ДУК у них больше нет.

Кстати, Советский район занял "почетное" второе место в антирейтинге районов Нижнего Новгорода по уборке снега.

Ранее в мэрии Нижнего Новгорода рассказали, что этой зимой у властей много вопросов к ДУКам и ТСЖ. Затяжной снегопад в первой половине января показал, что коммунальщики плохо справляются со своими обязанностями. Из-за плохой уборки дворов в областном центре было заведено 600 административных дел. Также власти напомнили, что за несвоевременную уборку снега и ненадлежащее содержание территорий управляющим компаниям грозят штрафы в размере до 250 000 рублей.

Также сообщалось, что нижегородская мэрия будет штрафовать за сосульки на зданиях с помощью "Дозора".