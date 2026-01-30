Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2026 11:31Начало ремонта трамвайных путей на Игарской перенесли на 21 февраля
30 января 2026 11:17Беременные нижегородки с ВИЧ начнут получать бесплатные наборы для роддома
30 января 2026 10:58Нижегородцы обвинили ДУК Советского района в показной уборке снега
30 января 2026 10:16Движение трамваев №2 ограничат из-за коммунальной аварии на Ильинке
30 января 2026 10:10Нижегородское метро планируют продлить до Верхних Печер и Анкудиновского парка
30 января 2026 09:57Эффективность субсидий для аквакультуры пересмотрят в Нижегородской области
30 января 2026 09:14Снег и до -19 градусов обещают нижегородцам в выходные
30 января 2026 09:00Месяц духовного очищения: когда начнётся Рамадан и как его правильно провести
30 января 2026 08:00Стала известна стоимость услуг по погребению в Нижнем Новгороде на 2026 год
29 января 2026 20:00Нижегородцы стали чаще оплачивать проезд виртуальными картами "Ситикард"
Общество

Нижегородцы обвинили ДУК Советского района в показной уборке снега

30 января 2026 10:58 Общество
Нижегородцы обвинили ДУК Советского района в показной уборке снега

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Жильцы дома №5 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде уличили управляющую компанию в формальной работе. Снег во дворе лежит неделями, а в официальных ответах АО "ДК Советского района" рапортует о "выполнении всех обязательств". 

По словам жильцов, по утрам к дому подъезжает трактор, останавливается у шлагбаума, звонит диспетчеру и просит открыть проезд. Как только шлагбаум поднимается, техника просто стоит на месте, а потом уезжает.

"Мы наблюдаем это не первый день. Полагаем, он звонит, чтобы потом отчитаться: мол, просил доступ, значит, работал. А сам даже ковшом не шевельнул", – рассказала НИА "Нижний Новгород" жительница дома Алла Н.

Трактор ДУКа действительно чистит снег, но не у них, а у соседних домов. У дома №5 техника лишь делает вид, что работает. На следующий день история повторяется.

Дорогу у соседнего дома №3 трактор худо-бедно чистит. 

Дворник, по словам жителей, на участке тоже появляется крайне редко. "Я видела его один раз – в январские праздники. Немолодой мужчина прошелся у подъездов, почистил и исчез. Потом все – своими силами. Сами с лопатами выходим. Ощущение, что у нас все же нет дворника", – добавила собеседница НИА "Нижний Новгород".

Тротуар возле дома №5 по проспекту Гагарина. 

ДУК на обращения отвечает шаблонными формулировками. В официальном письме за подписью замдиректора по благоустройству С.А. Устимова указано, что "уборка придомовой территории осуществляется в полном объеме в границах межевания земельного участка дома с периодичностью, прописанной в договоре управления".

Этот ответ поступил 22 января в ответ на жалобы, поданные еще 7 и 14 числа. Между тем, по словам жильцов, ни в праздники, ни после двор никто не чистил.

"За весь январь у нас один раз сбили снег и наледь с крыши. Но и тогда ДУК не потрудился предупредить, чтобы люди убрали машины. Глыбы льда полетели вниз. А потом все это замерзло прямо под окнами. Ходить было невозможно", – вспоминает Алла Н.

Такой "уход за территорией" заставил жителей искать помощь на стороне. Несколько раз они нанимали тракториста за свой счет. По факту платили дважды: управляющей компании – за ничего, а человеку со стороны – за реальную работу.

Вид на придомовую территорию дома №5. 

К концу января ситуация только ухудшилась. 28-го числа приехал другой трактор и, не убрав снег, снес маленький забор у шлагбаума.

"Позвонили в ДУК. Там сказали: "Обращайтесь письменно". То есть ломать – пожалуйста, а отвечать – в порядке живой очереди", – отметил житель дома Алексей.

После этого жильцы подали жалобу в Госжилинспекцию. В планах – обращение в прокуратуру. Надежд на ДУК у них больше нет.

Кстати, Советский район занял "почетное" второе место в антирейтинге районов Нижнего Новгорода по уборке снега. 

Ранее в мэрии Нижнего Новгорода рассказали, что этой зимой у властей много вопросов к ДУКам и ТСЖ. Затяжной снегопад в первой половине января показал, что коммунальщики плохо справляются со своими обязанностями. Из-за плохой уборки дворов в областном центре было заведено 600 административных дел.  Также власти напомнили, что за несвоевременную уборку снега и ненадлежащее содержание территорий управляющим компаниям грозят штрафы в размере до 250 000 рублей. 

Также сообщалось, что нижегородская мэрия будет штрафовать за сосульки на зданиях с помощью "Дозора". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДУК Жалобы Снег
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2026 14:42Нижегородская ГЖИ выявила 189 переполненных мусорных площадок в праздники
20 января 2026 15:12Нижегородцы нарушили правила благоустройства на 219 млн рублей в 2025 году
16 января 2026 17:37В январе с нижегородских улиц вывезли столько снега, сколько за всю прошлую зиму
14 января 2026 18:43Мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега
14 января 2026 16:42600 дел завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных