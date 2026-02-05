Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Самосвалы сбрасывали грязный снег в лесу Нижнего Новгорода

05 февраля 2026 08:05 Общество
Самосвалы сбрасывали грязный снег в лесу Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Московском районе Нижнего Новгорода задержаны водители двух самосвалов, которых застали в момент незаконной выгрузки грязного снега. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, мужчины решили избавиться от снега в ближайшем лесном массиве, руководствуясь личной выгодой — удобством и экономией. Однако противоправные действия были пресечены сотрудниками департамента благоустройства совместно с полицией.

Проведенная экспертиза городской экологической лаборатории подтвердила: вывезенный снег содержал загрязняющие вещества и представлял потенциальную угрозу для природы.

Руководитель водителей признал нарушение и пообещал устранить последствия, вывезя снег в специально предназначенное место. Ему грозит административное наказание в виде штрафа — сумма может достигать 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в начале января завели 600 административных дел из-за плохой уборки нижегородских дворов от снега. 

Также напомним, что нижегородская мэрия будет штрафовать за сосульки на зданиях с помощью "Дозора". 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

