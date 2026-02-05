В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Экономика

Названы нижегородские муниципалитеты-лидеры по вводу жилья в 2025 году

05 февраля 2026 12:27
Названы нижегородские муниципалитеты-лидеры по вводу жилья в 2025 году

Фото: 633231,633255,633633,633189

67% всего жилья, введенного в эксплуатацию в Нижегородской области, пришлось на четыре муниципалитета. Итоги выполнения годового плана по федеральному проекту "Жилье" национального проекта "Инфраструктура для жизни" озвучили в региональном минстрое. 

Абсолютным лидером по объему ввода жилья стал Нижний Новгород — 636,9 тысячи кв. метров. Вторую строчку занял Кстовский муниципальный округ (вошел в состав городского округа Нижний Новгород. - Прим. ред.) с показателем 248 тысяч кв. метров. В Богородском округе введено 149 тысяч кв. метров жилья, а на Бору - 138,6 тысячи кв. метров.

Министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев отметил, что по итогам года в регионе введено 1 млн 757 тысяч кв. метров жилья, что позволило вновь перевыполнить плановые показатели. 

"В 2026 году федеральным проектом для региона установлен плановый показатель 1 млн 728 тысяч кв. м жилья. Несмотря на текущую экономическую ситуацию, сделаем все возможное для достижения такого результата", - отметил он. 

Напомним, национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется с 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. Он направлен на обеспечение граждан современным жильем и качественной социальной инфраструктурой. 

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижегородской области пройдут торги по 11 площадкам, предназначенным для реализации проектов КРТ.

Теги:
Жилье Нацпроект Строительство
