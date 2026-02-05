1,75 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области за год Общество

В 2025 году в Нижегородской области построили почти 1,8 млн квадратных метров жилья. По объему введенных площадей регион занял 4-е место среди субъектов Приволжского федерального округа, сообщили в Нижегородстате.

За год в области появилось 8 183 новых дома, в которых разместились 19 222 квартиры. Общая площадь введенного жилья достигла 1 757,3 тысячи квадратных метров.

Основной объем строительства пришелся на города и поселки городского типа — здесь ввели 1 059,3 тысячи квадратных метров. В сельской местности было построено еще 698 тысяч квадратных метров жилья.

Большую роль в общем результате сыграло индивидуальное жилищное строительство. На него пришлось 64,6% от всего объема введенного жилья.

Силами населения, за счет собственных и привлеченных средств, было построено 1 134,7 тысячи квадратных метров жилья. При этом в городах и поселках городского типа ввели 533,6 тысячи квадратных метров, а в сельской местности — 601,1 тысячи квадратных метров.

