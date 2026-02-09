Нижегородский депутат Колыванов получил 4,5 года за мошенничество Происшествия

Фото: nnov.er.ru

Депутата Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрия Колыванова признали виновным в мошенничестве. Приговор вынес Павловский горсуд, сообщает "Ъ-Приволжье".

Согласно материалам дела, будучи гендиректором коммерческой организации, Колыванов поручил исполнительному директору Инне Рыжовой оформить фиктивные договоры беспроцентного займа. По ее указанию сотрудники бухгалтерии подготовили необходимые документы, после чего денежные средства были перечислены на счет ООО "Производственная фирма "Агротехмаш"".

Суд назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что нижегородского экс-замгубернатора Валерия Англичанинова посадили на 6 лет.