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Нижегородский суд признал депутата Дмитрия Колыванова банкротом

29 мая 2025 19:31  [81]
Нижегородский суд признал депутата Дмитрия Колыванова банкротом

Арбитражный суд Нижегородской области признал депутата Дмитрия Колыванова несостоятельным и открыл процедуру реализации его имущества. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Основанием для банкротства стало исковое заявление от компании "Автомобили Баварии", в котором указано, что Колыванов задолжал организации 9 млн рублей. Кроме того, компания требовала взыскать с него убытки в размере 114,2 млн рублей. Ранее парламентарий был гендиректором этой фирмы.

Ещё в октябре 2024 года суд начал процедуру реструктуризации долгов Колыванова, однако в 2025 году конфликт между сторонами перерос в взаимные претензии. Депутат в свою очередь попытался через суд вернуть 1,5 млн рублей задолженности по заработной плате, в то время как акционеры фирмы настаивали, что экс-руководитель незаконно вывел из бизнеса свыше 100 млн рублей.

Процедура банкротства продолжится под контролем арбитражного управляющего.

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Теги:
Банкротство бизнес Депутаты
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