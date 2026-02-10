В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Стартовал прием заявок на ежегодный областной конкурс "Нижегородская семья"

Стартовал прием заявок на ежегодный областной конкурс "Нижегородская семья"

Фото: Институт демографического развития

В Нижегородской области начался приём заявок на ежегодный конкурс «Нижегородская семья» (18+). Проект направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни, сохранение и развитие семейных традиций и ценностей, популяризацию ответственного родительства, а также укрепление межпоколенческих связей. Это задачи, которые поставлены перед регионом в рамках национального проекта «Семья».

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, конкурс проводится с 2008 года. За прошедшие годы он стал значимой общественной инициативой, объединяющей семьи из разных муниципалитетов региона.

В этом году конкурс «Нижегородская семья» проводится по шести номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества». Заявки и конкурсные материалы – видеопрезентации и портфолио семей – принимаются в управлениях социальной защиты населения по месту проживания участников до 1 апреля 2026 года.

«Такие конкурсы имеют важное значение не только для самих участников, но и для всего региона. Мы видим примеры крепких, ответственных семей, воспитывающих детей в традициях и с уважением к старшему поколению. Именно через такие инициативы формируется общественное уважение к институту семьи, укрепляются семейные ценности и передаётся позитивный опыт. Он становится правильным ориентиром для других семей и для молодых поколений нижегородцев», – отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Подробная информация о конкурсе «Нижегородская семья» доступна на сайте министерства социальной политики региона по ссылке https://minsocium.ru/index.php/news/3568-2065.

Напомним, национальный проект «Семья» реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина. Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

 

