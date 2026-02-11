На улице Горького возобновилось строительство метро
Экономика

На 32% увеличилась выработка у изготовителя трубопроводных систем благодаря "Производительности труда"

11 февраля 2026 17:38 Экономика

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Современные трубопроводные системы» подвели на предприятии итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания занимается изготовлением трубопроводных систем для атомной отрасли. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства деталей из черного металла.

«За полгода работы по проекту эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия тщательно проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Например, оптимизировали систему хранения труб в соответствии с диаметром, сократили количество перемещений операторов и уменьшили время механической обработки на станках с ЧПУ, за счет оптимизации программ управления. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на 32  процента в выбранном потоке», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 27 сотрудников предприятия, а также подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
