Приложением "Госуслуги Авто" пользуются 20 млн россиян Общество

Фото: Минцифры РФ

Приложением «Госуслуги Авто» пользуются 20 млн россиян, сообщили в Минцифры РФ.

«Госуслуги Авто» — это мобильное приложение, в котором собраны важные для водителей услуги. С его помощью можно загрузить электронные документы, подать заявление на компенсацию ОСАГО и написать другим автовладельцам.

По данным профильного министерства, мужчины скачивают «Госуслуги Авто» чаще женщин. Возраст пользователей для обоих полов при этом одинаковый — от 34 до 44 лет.

В приложении «Госуслуги Авто» создан уже почти миллион чатов. С их помощью можно сообщить собственнику, что с автомобилем что-то случилось, или разрешить конфликт на дороге. Отправить сообщение может любой пользователь портала «Госуслуги», достаточно знать номер машины. Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на «Госуслугах» номерами телефонов. Чаще всего водителям сообщают о блокировке проезда, включенных фарах и открытом окне.

В приложении также можно оформить ДТП в онлайн-формате. Здесь есть конструктор ДТП, с помощью которого можно быстро нарисовать дорожную схему.

В свою очередь, возможность предъявить электронные свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и водительское удостоверение в приложении сотруднику ГИБДД пока работает в режиме опытной эксплуатации. Инспектор вправе попросить бумажные СТС или права.

Скачать «Госуслуги Авто» можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/ landing/recommend-gu-auto.

Напомним, что цифровизация процесса оказания государственных услуг отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он начал действовать в стране с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.