Наука

Спикер ЗСНО Люлин и ректор НГТУ Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве

13 февраля 2026 12:05 Наука
Спикер ЗСНО Люлин и ректор НГТУ Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба ЗСНО

13 февраля в рамках Парламентского дня подписано Соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Нижегородской области и Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева. Документ скрепили подписями спикер регионального парламента Евгений Люлин и ректор НГТУ Сергей Дмитриев.

Соглашение должно объединить законодательные и научно-образовательные ресурсы для решения задач развития Нижегородской области. В рамках совместной работы планируется проводить независимую научную экспертизу законопроектов с участием профессорско-преподавательского состава университета, организовывать практику для студентов НГТУ в аппарате Заксобрания, а также совместно проводить конференции и «круглые столы». Кроме того, стороны договорились о мониторинге применения действующих областных законов и изучении их эффективности.

«Нижегородский государственный технический университет – один из старейших вузов региона и настоящая кузница инженерных кадров. Университет входит в топ-100 лучших вузов страны, а его компетенции в создании робототехнических комплексов имеют международное признание. Именно этот высочайший экспертный уровень важен для нашей совместной работы. Его системный, выверенный подход, отточенный в научной и инженерной деятельности, станет основой для качественного мониторинга действующих законов и разработки новых решений. Объединение опыта законодательной власти с энергией молодёжи должно дать практический результат для экономики и социальной сферы региона», – отметил председатель ЗСНО Евгений Люлин.

«Для Нижегородского Политеха проведение Парламентского дня – это не просто протокольное мероприятие. Это признание того, что голос студенчества и научного сообщества имеет реальный вес в жизни региона. Подписанное сегодня соглашение закрепляет то, к чему мы шли давно: наши профессора и студенты смогут участвовать в экспертизе законопроектов, а будущие инженеры – проходить практику в аппарате Законодательного собрания и видеть, как принимаются решения, влияющие на развитие области. Мы убеждены, что сильные законы рождаются не только в кабинетах, но и в аудиториях, в дискуссиях, в смелых идеях молодых профессионалов. НГТУ готов стать надёжной экспертной площадкой для регионального парламента», – подчеркнул ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

