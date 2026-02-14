Новый состав Общественной палаты утвержден в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижний Новгород завершено формирование Общественной палаты первого созыва, сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

Ранее по 12 кандидатов были утверждены Думой и мэром Юрий Шалабаев. По словам мэра, в новый созыв после объединения с Кстовом вошли 12 активных, ответственных и инициативных экспертов. Он отметил, что к общей команде присоединились как опытные члены палаты прошлых созывов, реализовавшие значимые проекты, так и новые представители профессиональных сообществ, от которых ожидают интересных идей для "большого" Нижнего.

Таким образом, на первых двух этапах в состав палаты вошли 24 человека, утвержденные главой города и городской Думой. Затем утвержденные члены провели рейтинговое голосование и избрали еще 12 человек из числа кандидатов, подавших документы.

По итогам голосования в состав палаты вошли:

Директор департамента соцкоммуникаций и молодежной политики Артур Штоян подчеркнул, что в состав городской Общественной палаты первого созыва вошли представители науки и образования, волонтерских, спортивных и общественных организаций, а также эксперты в сфере социальной политики, культуры и межнациональных отношений. По его словам, первый созыв палаты "большого" Нижнего Новгорода будет взаимодействовать с жителями разных территорий, поэтому важно, что в него вошли представители как Нижнего Новгорода, так и Кстова.

Председатель Общественной палаты предыдущего созыва Сергей Горин отметил, что новый состав объединил профессионалов и неравнодушных людей из разных сфер.

"В палату пришли новые люди, а значит, появятся новые смыслы и будет больше свежих идей", — подчеркнул он.

В департаменте также сообщили, что в связи с объединением двух муниципалитетов численность палаты увеличена до 36 человек. Правом выдвижения кандидатов обладают некоммерческие организации, зарегистрированные на территории городского округа Нижний Новгород. Прием предложений о выдвижении проходил до 30 декабря 2025 года.

Всего в состав Общественной палаты города вошли 36 человек:

Амбарцумян Артур Эдуардович

Антипов Александр Валерьевич

Асланян Арман Араикович

Беляев Алексей Сергеевич

Беюсов Мунир

Буланов Андрей Сергеевич

Вахрамеев Александр Константинович

Горин Сергей Александрович

Горячев Сергей Александрович

Доронин Сергей Александрович

Дубик Елена Андреевна

Дунаев Александр Викторович

Журавлева Юлия Вадимовна

Заремба Александр Александрович

Каримов-Тен Дмитрий Раминович

Колдашова Татьяна Юрьевна

Краснокутская Наталья Станиславовна

Кучев Ярослав Андреевич

Ланская Лилия Васильевна

Лебедева Екатерина Александровна

Мазуревич Наталья Валерьевна

Метельков Владимир Николаевич

Моторина Лариса Юрьевна

Насиров Роман Васильевич

Пермяков Роман Олегович

Ризатдинов Айдар Марсович

Сторонкин Михаил Николаевич

Судьин Сергей Александрович

Ферапонтова Екатерина Игоревна

Харинов Сергей Владимирович

Хуртин Вячеслав Викторович

Шарафутдинов Тимур Наилевич

Шарова Александра Лориевна

Шумакова Ольга Николаевна

Шухрин Сергей Дмитриевич

Щеголев Дмитрий Львович

Первое заседание Общественной палаты запланировано на 26 февраля.