Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2026 15:00Новый состав Общественной палаты утвержден в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 13:03Эксперт предупредил о последствиях возможной блокировки Google в России
14 февраля 2026 11:35Чернышенко обозначил приоритеты развития образования на 2026 год
14 февраля 2026 11:23Ремонт теплосети на Ванеева завершили досрочно, но проезд пока затруднен
14 февраля 2026 10:45Почти 1000 кубов воды откачали с нижегородских улиц за пятницу
14 февраля 2026 10:18Катки в двух нижегородских парках пришлось закрыть из-за потепления
14 февраля 2026 10:02Тонну молочки, мяса и рыбы без документов нашли в Нижегородской области
14 февраля 2026 09:25Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме на Усиевича в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 09:00Движение транспорта ограничили в Новинках из-за "Лыжни России 2026"
14 февраля 2026 08:02Карантин по бешенству ввели еще в одном селе Кстовского района
Общество

Новый состав Общественной палаты утвержден в Нижнем Новгороде

14 февраля 2026 15:00 Общество
Новый состав Общественной палаты утвержден в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижний Новгород завершено формирование Общественной палаты первого созыва, сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

Ранее по 12 кандидатов были утверждены Думой и мэром Юрий Шалабаев. По словам мэра, в новый созыв после объединения с Кстовом вошли 12 активных, ответственных и инициативных экспертов. Он отметил, что к общей команде присоединились как опытные члены палаты прошлых созывов, реализовавшие значимые проекты, так и новые представители профессиональных сообществ, от которых ожидают интересных идей для "большого" Нижнего.

Таким образом, на первых двух этапах в состав палаты вошли 24 человека, утвержденные главой города и городской Думой. Затем утвержденные члены провели рейтинговое голосование и избрали еще 12 человек из числа кандидатов, подавших документы.

По итогам голосования в состав палаты вошли:

  • Амбарцумян Артур Эдуардович,
  • Антипов Александр Валерьевич,
  • Асланян Арман Араикович,
  • Вахрамеев Александр Константинович,
  • Доронин Сергей Александрович,
  • Заремба Александр Александрович,
  • Краснокутская Наталья Станиславовна,
  • Кучев Ярослав Андреевич,
  • Метельков Владимир Николаевич,
  • Ризатдинов Айдар Марсович,
  • Харинов Сергей Владимирович,
  • Шарафутдинов Тимур Наилевич.

Директор департамента соцкоммуникаций и молодежной политики Артур Штоян подчеркнул, что в состав городской Общественной палаты первого созыва вошли представители науки и образования, волонтерских, спортивных и общественных организаций, а также эксперты в сфере социальной политики, культуры и межнациональных отношений. По его словам, первый созыв палаты "большого" Нижнего Новгорода будет взаимодействовать с жителями разных территорий, поэтому важно, что в него вошли представители как Нижнего Новгорода, так и Кстова.

Председатель Общественной палаты предыдущего созыва Сергей Горин отметил, что новый состав объединил профессионалов и неравнодушных людей из разных сфер.

"В палату пришли новые люди, а значит, появятся новые смыслы и будет больше свежих идей", — подчеркнул он.

В департаменте также сообщили, что в связи с объединением двух муниципалитетов численность палаты увеличена до 36 человек. Правом выдвижения кандидатов обладают некоммерческие организации, зарегистрированные на территории городского округа Нижний Новгород. Прием предложений о выдвижении проходил до 30 декабря 2025 года.

Всего в состав Общественной палаты города вошли 36 человек:

  • Амбарцумян Артур Эдуардович
  • Антипов Александр Валерьевич
  • Асланян Арман Араикович
  • Беляев Алексей Сергеевич
  • Беюсов Мунир
  • Буланов Андрей Сергеевич
  • Вахрамеев Александр Константинович
  • Горин Сергей Александрович
  • Горячев Сергей Александрович
  • Доронин Сергей Александрович
  • Дубик Елена Андреевна
  • Дунаев Александр Викторович
  • Журавлева Юлия Вадимовна
  • Заремба Александр Александрович
  • Каримов-Тен Дмитрий Раминович
  • Колдашова Татьяна Юрьевна
  • Краснокутская Наталья Станиславовна
  • Кучев Ярослав Андреевич
  • Ланская Лилия Васильевна
  • Лебедева Екатерина Александровна
  • Мазуревич Наталья Валерьевна
  • Метельков Владимир Николаевич
  • Моторина Лариса Юрьевна
  • Насиров Роман Васильевич
  • Пермяков Роман Олегович
  • Ризатдинов Айдар Марсович
  • Сторонкин Михаил Николаевич
  • Судьин Сергей Александрович
  • Ферапонтова Екатерина Игоревна
  • Харинов Сергей Владимирович
  • Хуртин Вячеслав Викторович
  • Шарафутдинов Тимур Наилевич
  • Шарова Александра Лориевна
  • Шумакова Ольга Николаевна
  • Шухрин Сергей Дмитриевич
  • Щеголев Дмитрий Львович

Первое заседание Общественной палаты запланировано на 26 февраля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Общественная палата
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных