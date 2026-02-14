Новый состав Общественной палаты утвержден в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижний Новгород завершено формирование Общественной палаты первого созыва, сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.
Ранее по 12 кандидатов были утверждены Думой и мэром Юрий Шалабаев. По словам мэра, в новый созыв после объединения с Кстовом вошли 12 активных, ответственных и инициативных экспертов. Он отметил, что к общей команде присоединились как опытные члены палаты прошлых созывов, реализовавшие значимые проекты, так и новые представители профессиональных сообществ, от которых ожидают интересных идей для "большого" Нижнего.
Таким образом, на первых двух этапах в состав палаты вошли 24 человека, утвержденные главой города и городской Думой. Затем утвержденные члены провели рейтинговое голосование и избрали еще 12 человек из числа кандидатов, подавших документы.
По итогам голосования в состав палаты вошли:
Директор департамента соцкоммуникаций и молодежной политики Артур Штоян подчеркнул, что в состав городской Общественной палаты первого созыва вошли представители науки и образования, волонтерских, спортивных и общественных организаций, а также эксперты в сфере социальной политики, культуры и межнациональных отношений. По его словам, первый созыв палаты "большого" Нижнего Новгорода будет взаимодействовать с жителями разных территорий, поэтому важно, что в него вошли представители как Нижнего Новгорода, так и Кстова.
Председатель Общественной палаты предыдущего созыва Сергей Горин отметил, что новый состав объединил профессионалов и неравнодушных людей из разных сфер.
"В палату пришли новые люди, а значит, появятся новые смыслы и будет больше свежих идей", — подчеркнул он.
В департаменте также сообщили, что в связи с объединением двух муниципалитетов численность палаты увеличена до 36 человек. Правом выдвижения кандидатов обладают некоммерческие организации, зарегистрированные на территории городского округа Нижний Новгород. Прием предложений о выдвижении проходил до 30 декабря 2025 года.
Всего в состав Общественной палаты города вошли 36 человек:
Первое заседание Общественной палаты запланировано на 26 февраля.
