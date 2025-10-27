Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Шалабаев: слияние с Кстовом даст новые возможности для развития города

27 октября 2025 14:46
Шалабаев: слияние с Кстовом даст новые возможности для развития города

Фото: Максим Герасимов

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил в интервью радио "Комсомольская правда Нижний Новгород", что после объединения города с Кстовским округом основное внимание уделяется изучению состояния инфраструктуры. По его словам, нужно определить, какие ресурсы нужны, чтобы вывести ее на уровень приволжской столицы.

Глава администрации отметил, что слияние дает новые возможности не только Кстову, но и Нижнему Новгороду. "Это территория для экономического развития, строительства предприятий, логистических центров, жилья. Это и рабочие места для нижегородцев, и новые возможности для кстовчан", - заявил он.

Мэр добавил, что ключевым направлением развития станет транспортная связь между Кстовом и Нижним Новгородом. Сейчас ведется анализ дорожной сети и планирование новых маршрутов.

"Задача — чтобы кстовчане могли как можно быстрее добираться до центра Нижнего Новгорода. Тогда это действительно будет единое муниципальное образование — не только на бумаге, но и на деле", — отметил Шалабаев.

По его словам, жители Кстова теперь смогут на равных условиях участвовать во всех городских программах — от благоустройства до строительства и ремонта дорог.

Ранее в интервью НИА "Нижний Новгород" Андрей Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему Новгороду.

 

Теги:
Кстовский район Юрий Шалабаев
