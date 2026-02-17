Около 10 000 нижегородцев приняли участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России-2026" Спорт

Фото: Александр Воложанин

14 февраля Нижегородская область присоединилась к Всероссийской массовой гонке «Лыжня России – 2026». На старт вышли около 10 тысяч человек из 35 муниципалитетов региона. Почти 3 000 из них стали участниками спортивного мероприятия, прошедшего, по традиции, в Нижнем Новгороде на поляне у ЖК «Окский берег».

В программу соревнований были включены брендированный забег для предприятий (корпоративный), детский забег, семейный забег, забег почетных гостей на 2 026 метров, традиционный массовый старт на 5 км и 10 км.

«Лыжня России – это самый массовый зимний спортивный праздник. На дистанциях дети, взрослые, ветераны спорта, корпоративные команды – такие старты объединяют и профессионалов, бегущих на результат, и тех, кто катается на лыжах для удовольствия. Около 10 тысяч человек вышли на организованные старты, примерно столько же поддержали гонку самостоятельными лыжными прогулками в разных точках области, для этого в муниципалитетах есть необходимая инфраструктура: модульные лыжные базы, прокат лыж, проложенные трассы», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Участие в забегах на дистанции 10 км приняли мужчины и женщины 2007 г.р. и старше, на дистанции 5 км – юноши и девушки 2008 г.р. и младше, на дистанции 500 метров – семьи с детьми до 11 лет (команда от трех человек), в детском забеге – мальчики и девочки 2023-2016 г.р.

В числе лыжников, преодолевших 10-километровую дистанцию, был и ветеран СВО, участник программы «Герои. Нижегородская область» Равиль Равилов.

«Вернувшись с СВО, я начал кататься на лыжероллерах и лыжах, а вот в подобной гонке участвовал впервые. Выходить на дистанцию в десять километров было волнительно, но я справился! Считаю, что спорт жизненно важен для всех ребят, побывавших на передовой. Каждый из нас должен осознавать, что восстановление возможностей организма – это, в первую очередь, наша ответственность и наша главная задача. Да, спорт может даваться тяжело, но это того стоит», – поделился Равиль Равилов.

В семейном забеге сильнейшей оказалась семья Затенацких, второе место заняла семья Болькиных, третье – семья Домулиных. В детском забеге среди мальчиков первое место завоевал Марк Затенацкий, второе – Александр Русяев, третье – Дмитрий Камалиев. У девочек «золото» - у Анны Юдашовой, «серебро» - у Серафимы Максимовой, на третьем месте - Мария Орехова.

В юношеском забеге первое место завоевал Святослав Лисёнкин, второе – Дмитрий Грех, третье – Максим Малышев. У девушек сильнейшей оказалась Софья Русяева, «серебро» - у Раксаны Фатуллаевой, «бронза» - у Софьи Скворцовой.

Среди мужчин обладателем «золотой» медали стал Павел Русяев, на втором месте - Антон Дрянков, на третьем – Серафим Калушкин. Среди женщин первое место заняла Ксения Тарасова, «серебро» - у Екатерины Степановой, «бронза» - у Натальи Дудниковой.

Победителем корпоративного забега стала команда предприятия «Сибур», на втором месте - «Россети», на третьем – представители МЧС России. В забеге почетных гостей золотую медаль завоевал Вячеслав Кузьмичев, «серебро» - у Сергея Клубова, «бронза» - у Александра Крювченкова.

Массовый забег был организован при поддержке правительства Нижегородской области, АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области», администрации Нижнего Новгорода, Федерации лыжных гонок Нижегородской области.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.