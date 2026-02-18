Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Евгений Люлин отметил успешную практику механизма КРТ, приносящего доходы в бюджет

18 февраля 2026 13:47
Евгений Люлин отметил успешную практику механизма КРТ, приносящего доходы в бюджет

Фото: пресс-служба ЗСНО

17 февраля в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Депутаты обсудили информацию о результатах деятельности Института развития агломерации Нижегородской области за 2025 год и о планах на 2026 год. Председатель регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что вопросы градостроительного развития находятся на постоянном контроле депутатов.

В заседании принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев.

В 2025 году Институт развития агломерации Нижегородской области перевыполнил плановые показатели по большинству направлений. В государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности внесено свыше 360 тысяч сведений, документов и материалов – это более чем в три раза превышает плановое задание. Подготовлено почти 2,4 тысячи градостроительных планов земельных участков.

Разработано 7 проектов генеральных планов и 18 проектов правил землепользования и застройки для муниципальных образований области, включая Балахнинский, Городецкий, Лысковский округа. Кроме того, подготовлено 157 проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки, из которых 135 – по Нижегородской агломерации.

В рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) Институт сопровождал 17 прорабатываемых площадок, по пяти из которых в 2025 году состоялись торги на право заключения договоров. Общая стоимость проданных прав составила более 1 млрд рублей. Наиболее крупные лоты реализованы на Гребном канале (368,7 млн рублей) и в границах улиц Полтавская, Ижорская, Республиканская и Высоковского проезда (406,6 млн рублей). Также проведена работа по подготовке картографического описания границ 10 муниципальных образований.

«В Нижегородской области удалось значительно повысить эффективность городского планирования и использования земельных ресурсов. Удалось запустить механизм комплексного развития территорий, дающий дополнительные доходы в областной бюджет», – отметил председатель Законодательном Собрании Нижегородской области Евгений Люлин.

Кроме того, депутаты обсудили подготовку к разработке генерального плана объединенного муниципального образования городского округа город Нижний Новгород.

«Правительство Нижегородской области доверило разработку генерального плана областного центра Институту развития агломерации. Генплан – это «Конституция» города, по которой город будет жить с 2030 по 2050 год. Нижний Новгород сегодня динамично развивается. В связи с присоединением новых территорий существенно изменились транспортные потоки и размещение промышленных объектов, потребность в социальной инфраструктуре. Хотелось бы, чтобы в новом генплане мы увидели увеличение парковых зон, повышение пропускной способности транспортных артерий, а также создание единого парковочного пространства. Эта тема требует самой тщательной проработки. Перед нами возникают новые вызовы, требующие продуманных градостроительных решений», – отметил председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

 

