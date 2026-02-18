Сети, свалки и защиту лесов обсудили в Думе Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

В Думе Нижнего Новгорода прошли заседания постоянных комиссий по городскому хозяйству и экологии, на которых были рассмотрены вопросы развития инженерной инфраструктуры, ликвидации свалок, содержания лесов и парков, а также корректировку бюджета.

На комиссии по городскому хозяйству под председательством Павла Пашинина депутаты подвели итоги реализации проекта "Чистое небо" за 2025 год.

Как сообщил и.о. главы департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов, кабельные линии перенесены под землю на ряде участков, включая улицу Большие Овраги, Ярмарочный проезд, Совнаркомовскую, Керченскую, Самаркандскую, Стрелку, Шевченко, Володарского и вторую часть проспекта Ленина.

В общей сложности проложено 13,3 км сетей, установлено 373 опоры и 692 светильника. Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация для реконструкции сетей на площади Революции и улице Бетанкура.

Отдельное внимание уделили переводу многоквартирных домов с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую. В 2026 году начался четвертый этап работ в Московском, Канавинском и Приокском районах. Речь идет об установке в подвалах домов индивидуальных тепловых пунктов. Сейчас проводятся общие собрания собственников.

По 12 домам, где жители ранее поддержали установку ИТП, ведется проектирование. После его завершения определят необходимое финансирование и окончательный перечень адресов. Сформировать его планируется до 1 июня. За 2023-2025 годы на закрытую систему переведено 98 многоквартирных домов.

Первый замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов доложил о ликвидации несанкционированных свалок. В 2025 году убрано 156 таких объектов общим объемом 23,6 тысячи кубометров на Московском шоссе и ряде городских улиц, а также на повороте к поселку Березовая Пойма. Перечень территорий для уборки в 2026 году сформируют после весеннего обследования. По оценке депутатов, чаще всего свалки появляются в частном секторе в период сезонных уборок и возле самовольно установленных гаражей.

Также комиссия рассмотрела ситуацию с горячим водоснабжением в Автозаводском районе. Технический директор ООО "Эн+ТеплоВолга" Игорь Шабанов пояснил, что более 55% домов подключены по тупиковой однотрубной схеме без циркуляции, предусмотренной еще проектами 1970-х годов, что затрудняет соблюдение нормативной температуры воды не ниже 60 градусов. С 2017 по 2025 год построено 13,2 км циркуляционных трубопроводов и модернизировано оборудование на 10 насосных станциях, что улучшило качество горячей воды для 103 домов и 18 социальных объектов. В инвестпрограмме на 2026–2030 годы предусмотрено строительство четырех новых насосных станций и 18,9 км сетей, что позволит обеспечить циркуляцию еще для 97 домов и учреждений.

Подводя итоги обсуждения, Павел Пашинин подчеркнул, что комиссия рассмотрела широкий круг тем — от благоустройства до качества коммунальных услуг. Он отметил, что особенно важна совместная работа с собственниками жилья при переходе на закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку это дает жителям возможность напрямую участвовать в модернизации инфраструктуры. При этом проблема несанкционированных свалок, по его словам, остается актуальной и требует усиления профилактики.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов заявил, что сфера городского хозяйства должна находиться на особом контроле депутатов. Он подчеркнул, что тепло в квартирах, качественная вода и чистота придомовых территорий — это первоочередные запросы жителей. "Наша задача – не просто реагировать на возникающие проблемы, а работать на опережение, чтобы удовлетворить запрос нижегородцев на комфортную и благоустроенную городскую сред", - сказал спикер муниципального парламента.

На заседании комиссии по экологии, которое прошло 17 февраля под руководством Ирины Мольковой, депутаты заслушали отчет о работе МКУ "Нижегородское городское лесничество" за 2025 год.

Как сообщил директор учреждения Владислав Кукушкин, пожароопасный сезон длился 204 дня, при этом 82 дня фиксировался третий класс пожарной опасности и 32 дня — четвертый. В рамках подготовки к сезону прочищено 28 км просек, обустроено 141 место отдыха, установлено 137 шлагбаумов и 119 информационных стендов, содержались 13 источников противопожарного водоснабжения. Минерализованные полосы обновлены и устроены общей протяженностью 626 км. На Автозаводском участке введена в эксплуатацию новая лесопожарная станция, укомплектованы четыре пункта сосредоточения противопожарного инвентаря, проведены учения по ликвидации условного лесного пожара. Мониторинг велся на космическом, видео- и наземном уровнях, патрулирование осуществлялось ежедневно. Возгораний за сезон не допущено.

В ходе санитарно-оздоровительных мероприятий обследовано 218,7 га леса, вырублено 997,5 кубометра аварийных деревьев, убрано 4137,6 кубометра неликвидной древесины и 510 кубометров мусора. Для выявления незаконного сброса отходов приобретены фотоловушки. Проведена акарицидная обработка 129,3 га, высажено 5 тысяч сеянцев сосны на площади 1,4 га. Сотрудники также проводили профилактические беседы с жителями и школьниками.

Ирина Молькова отметила слаженную работу коллектива и добавила, что из 8814 га городских лесов около 92% участков поставлены на кадастровый учет, а 6112,4 га оформлены в муниципальную собственность.

Депутаты также рассмотрели планы дирекции парков и скверов. По словам руководителя МАУК Александра Чикаева, учреждение обслуживает девять территорий общей площадью 129,35 га. В перечень работ входят уборка, покос травы, уход за зелеными насаждениями, обработка территорий, содержание площадок, обслуживание аттракционов и туалетов. Весной традиционно подготовят шесть пляжей и одну зону отдыха к летнему сезону. В планах — высадка 6500 однолетних растений, установка новых туалетов в парке Кулибина, на площади Маркина и на набережной Федоровского, а также продолжение работы над проектной документацией по благоустройству Автозаводского парка. В этом сезоне там намерены отремонтировать центральный фонтан.

Кроме того, комиссия обсудила первую в этом году корректировку городского бюджета и рекомендовала принять правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории городского округа Нижний Новгород. Информацию по рассмотренным вопросам депутаты приняли к сведению.

