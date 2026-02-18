Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Последние новости рубрики Экономика
18 февраля 2026 11:23
Эксклюзив
Еще 1,5 млрд рублей выделят на террасный парк в Почаинском овраге
18 февраля 2026 11:00
Налогообложение для нижегородского бизнеса предлагают упростить с 2027 года
18 февраля 2026 10:51
Нижегородцы смогут присоединиться к Форуму будущих технологий онлайн
18 февраля 2026 10:42
Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса
18 февраля 2026 09:42
Проект строительства набережной Гребного канала прошел госэкспертизу
17 февраля 2026 21:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
17 февраля 2026 20:00
Нижегородцам рассказали о плюсах и минусах автоматического начисления вычетов
17 февраля 2026 18:46
Более 100 млн рублей получили нижегородские предприниматели в виде льготных займов по программе "Поддержка СВОих"
17 февраля 2026 18:36
Эксклюзив
Василий Суханов: "Нужно дать инвестору шанс исправиться"
17 февраля 2026 16:47
Торгпредприятия и администрации муниципалитетов Нижегородской области могут принять участие в конкурсе "Торговля России"
Еще 1,5 млрд рублей выделят на террасный парк в Почаинском овраге

18 февраля 2026 11:23 Экономика
Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На строительство террасного парка в Почаинском овраге дополнительно направят более 1,5 млрд рублей. Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике сообщил глава городского департамента финансов Юрий Мочалкин, представляя корректировки бюджета на 2026 год, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, расходы увеличиваются за счет поступлением межбюджетных трансфертов на 1,515 млрд рублей и за счет остатков средств, сложившихся на счетах города на 1 января - на 11,5 млн.

Ранее отмечалось, что необходимость дополнительного финансирования вызвана удорожанием проекта. Часть средств направят на реконструкцию коллектора ливневой канализации и укрепление склонов оврага. 

Напомним, контракт на строительство парка был заключен в октябре 2022 года, тогда стоимость работ оценивалась почти в 3 млрд рублей. Строительство началось в декабре 2023 года. Проект предусматривает создание террасного парка с амфитеатром, зонами отдыха, скейт-площадкой, вело- и пешеходными маршрутами, смотровыми площадками и водными объектами.

Первоначально завершить работы планировалось к ноябрю 2025 года, однако позже сроки были перенесены. Сейчас ввод объекта намечен на ноябрь 2026 года. В декабре скорректированный проект реконструкции успешно прошел государственную экспертизу.

Кроме того, Юрий Мочалкин сообщил о росте расходов на строительство тоннеля в Почаинском овраге по адресу улица Архитектора Харитонова, 1а — на 67,3 млн рублей.

Стометровый тоннель пройдет под Лыковой дамбой и соединит две части оврага. Его возводят в рамках создания террасного парка. 

Ранее сообщалось, что в течение трех лет на строительство тоннеля дополнительно планируется направить 163 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Гордума Почаинский овраг Строительство
