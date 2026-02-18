Еще 1,5 млрд рублей выделят на террасный парк в Почаинском овраге Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На строительство террасного парка в Почаинском овраге дополнительно направят более 1,5 млрд рублей. Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике сообщил глава городского департамента финансов Юрий Мочалкин, представляя корректировки бюджета на 2026 год, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, расходы увеличиваются за счет поступлением межбюджетных трансфертов на 1,515 млрд рублей и за счет остатков средств, сложившихся на счетах города на 1 января - на 11,5 млн.

Ранее отмечалось, что необходимость дополнительного финансирования вызвана удорожанием проекта. Часть средств направят на реконструкцию коллектора ливневой канализации и укрепление склонов оврага.

Напомним, контракт на строительство парка был заключен в октябре 2022 года, тогда стоимость работ оценивалась почти в 3 млрд рублей. Строительство началось в декабре 2023 года. Проект предусматривает создание террасного парка с амфитеатром, зонами отдыха, скейт-площадкой, вело- и пешеходными маршрутами, смотровыми площадками и водными объектами.

Первоначально завершить работы планировалось к ноябрю 2025 года, однако позже сроки были перенесены. Сейчас ввод объекта намечен на ноябрь 2026 года. В декабре скорректированный проект реконструкции успешно прошел государственную экспертизу.

Кроме того, Юрий Мочалкин сообщил о росте расходов на строительство тоннеля в Почаинском овраге по адресу улица Архитектора Харитонова, 1а — на 67,3 млн рублей.

Стометровый тоннель пройдет под Лыковой дамбой и соединит две части оврага. Его возводят в рамках создания террасного парка.

Ранее сообщалось, что в течение трех лет на строительство тоннеля дополнительно планируется направить 163 млн рублей.