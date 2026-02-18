Председателя Молодежной палаты I созыва избрали в "большом" Нижнем Новгороде

Фото:
17 февраля состоялось первое заседание Молодежной палаты I созыва, сформированной после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа.
В работе приняли участие депутаты городской Думы Кирилл Карташев, Владимир Поддымников-Гордеев, Станислав Прокопович, Михаил Рыхтик и Владимир Тарасов, руководитель аппарата Думы Елена Андронова, заммэра Нижнего Новгорода Владимир Анисимов, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.
Основными вопросами повестки стали организационные решения: избрание председателя Молодежной палаты, его заместителей и утверждение структуры.
По итогам голосования председателем избран Алексей Филимонов. Заместителями председателя стали Лев Ланской, Иван Кратович и Наталья Селезнева. Секретарем назначена Мария Зиберт, пресс-секретарем — Екатерина Павлова. Председателем Городского совета избрана Мария Гузикова.
Кроме того, члены палаты обсудили нормотворческую инициативу об учреждении новой награды — знака отличия "За вклад в развитие молодежной политики городского округа город Нижний Новгород".
Как отметил Алексей Филимонов, инициатива направлена на поощрение граждан, внесших значительный вклад в реализацию молодежной политики. По его словам, новая награда станет дополнительным стимулом для молодежных лидеров, активистов, организаций и предприятий, работающих с молодежью, а также для тех, кто реализует проекты в сфере патриотического воспитания и организует социально значимые мероприятия.
Депутаты поздравили участников с успешным прохождением конкурсного отбора и формированием нового состава палаты.
Обращаясь к молодым коллегам, Станислав Прокопович подчеркнул, что многие из них уже активно вовлечены в городскую повестку, работу с регламентами и законопроектами. Он отметил, что участие в палате — это большая ответственность, а полученные знания и опыт обязательно пригодятся в дальнейшей жизни.
"Желаю вам творческого настроя, чтобы он трансформировался в конкретные дела!" — сказал депутат.
Владимир Поддымников-Гордеев назвал начало работы первого созыва Молодежной палаты "большого" Нижнего историческим событием и пожелал ребятам успехов и плодотворной деятельности. Он призвал молодежь включаться в работу думских комиссий, находить союзников среди депутатов и реализовывать интересные проекты.
Кирилл Карташев, в свою очередь, обратил внимание на преемственность и новые возможности для развития. Он подчеркнул, что вектор развития палаты задан верно, и пожелал участникам наращивать уже достигнутые результаты. Депутат напомнил о поддержке со стороны городского парламента и возможностях наставничества, добавив: "Ребята, используйте эти возможности, растите! Уверен, что вы обязательно себя здесь найдете!".
