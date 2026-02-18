Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Председателя Молодежной палаты I созыва избрали в "большом" Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

17 февраля состоялось первое заседание Молодежной палаты I созыва, сформированной после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа.

В работе приняли участие депутаты городской Думы Кирилл Карташев, Владимир Поддымников-Гордеев, Станислав Прокопович, Михаил Рыхтик и Владимир Тарасов, руководитель аппарата Думы Елена Андронова, заммэра Нижнего Новгорода Владимир Анисимов, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Основными вопросами повестки стали организационные решения: избрание председателя Молодежной палаты, его заместителей и утверждение структуры.

По итогам голосования председателем избран Алексей Филимонов. Заместителями председателя стали Лев Ланской, Иван Кратович и Наталья Селезнева. Секретарем назначена Мария Зиберт, пресс-секретарем — Екатерина Павлова. Председателем Городского совета избрана Мария Гузикова.

Кроме того, члены палаты обсудили нормотворческую инициативу об учреждении новой награды — знака отличия "За вклад в развитие молодежной политики городского округа город Нижний Новгород".

Как отметил Алексей Филимонов, инициатива направлена на поощрение граждан, внесших значительный вклад в реализацию молодежной политики. По его словам, новая награда станет дополнительным стимулом для молодежных лидеров, активистов, организаций и предприятий, работающих с молодежью, а также для тех, кто реализует проекты в сфере патриотического воспитания и организует социально значимые мероприятия.

Депутаты поздравили участников с успешным прохождением конкурсного отбора и формированием нового состава палаты.

Обращаясь к молодым коллегам, Станислав Прокопович подчеркнул, что многие из них уже активно вовлечены в городскую повестку, работу с регламентами и законопроектами. Он отметил, что участие в палате — это большая ответственность, а полученные знания и опыт обязательно пригодятся в дальнейшей жизни.

"Желаю вам творческого настроя, чтобы он трансформировался в конкретные дела!" — сказал депутат.

Владимир Поддымников-Гордеев назвал начало работы первого созыва Молодежной палаты "большого" Нижнего историческим событием и пожелал ребятам успехов и плодотворной деятельности. Он призвал молодежь включаться в работу думских комиссий, находить союзников среди депутатов и реализовывать интересные проекты.

Кирилл Карташев, в свою очередь, обратил внимание на преемственность и новые возможности для развития. Он подчеркнул, что вектор развития палаты задан верно, и пожелал участникам наращивать уже достигнутые результаты. Депутат напомнил о поддержке со стороны городского парламента и возможностях наставничества, добавив: "Ребята, используйте эти возможности, растите! Уверен, что вы обязательно себя здесь найдете!".

Гордума Молодёжный парламент
