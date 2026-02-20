Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы недели – "Россия может озвучить новые, более жесткие условия мира", "В Нижегородской области подписан Указ, пролонгирующий действующую модель трудовой миграции на 2026 год", "Для Нижнего Новгорода разработают новый генплан".

Федеральная тема – Россия может озвучить новые, более жесткие условия мира

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов:

"На этой неделе состоялись очередные переговоры в трехстороннем формате между РФ, Украиной и США в Женеве. В отличие от предыдущего раунда в Абу-Даби российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, что многими было воспринято как ответная мера российского руководства после покушения на генерала Алексеева, предположительно являющегося заместителем адмирала Костюкова по переговорам в столице ОАЭ. Высказывались также предположения, что сам Костюков вообще откажется ехать в Швейцарию. Однако в действительности это не произошло. Костюков приехал в Женеву. Что касается самого Мединского, то он является официальным главой российской делегации, а в Абу-Даби выезжала группа, решавшая вопросы чисто технического характера. Вопреки распространенным информационным вбросам о "многочасовых лекциях по русской истории", знающие люди характеризуют Мединского как достаточно жесткого переговорщика, что косвенно свидетельствует об ужесточении позиции российской стороны.

Гораздо интереснее, в этой связи, были заявления главы российского МИДа Сергея Лаврова и его заместителя Рябкова о подвисших "договоренностях в Анкоридже". Это наиболее интересная интрига текущего переговорного процесса, поскольку до сих пор доподлинно неизвестно, о чем действительно договорились в Анкоридже. Тем более что речь, как правило, идет о неких "уступках" со стороны России. Однако, в чем заключаются эти самые уступки, так и не стало известным. При этом никаких утечек нет и от американской стороны, что нехарактерно для дипломатии Вашингтона, где такие вещи, как правило, так или иначе озвучиваются. Исходя из медийных вбросов, многие сделали вывод, что Москва согласилась на заморозку по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях в обмен на односторонний вывод ВСУ из оставшейся части Донбасса (ДНР). Однако ни один российский чиновник никогда не подтверждал этого. Вторым возможным вариантом "уступки" может рассматриваться статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако недавнее выступление представителей МИД РФ и Госкорпорации Росатом о том, что город Энергодар и ЗАЭС являются суверенной территорией России, опять же не дают подтверждения и этой версии. Более того, нет никаких реальных подтверждений, что РФ отступила хотя бы минимально от тех требований, который Путин озвучил в июне 2024 года на коллегии МИД РФ, включая вывод ВСУ из всех четырех регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), нейтральный статус Украины и сокращение численности вооруженных сил. Более того, Лавров и Рябков подчеркнули, что Россия требует от участников переговоров (США и Украины) юридического признания территориальных изменений.

Многие также обратили на участившееся употребление главой российского МИДа термина "Новороссия", что может означать ещё большее ужесточение требований по территориям. Единственным моментом касательно "формулы Анкориджа", который официально подтвержден как с российской, так и с американской стороны является вопрос о прекращении огня лишь после подписания всеобъемлющего мирного соглашения. Рискнем предположить, что уступки со стороны РФ действительно имели место, но они касаются последовательности выполнения договоренностей, но не их сути. Не исключено, что встреча в Абу-Даби была приурочена как раз к проработке механизмов и последовательности действий после принятия решения о начале деэскалации конфликта.

Другим интересным фактором явилось совмещение переговоров в трехстороннем формате с раундом американо-иранских переговоров, к которым сейчас приковано не меньшее внимание из-за вероятности начала боевых действий в регионе Залива. При этом Уиткофф и Кушнер фигурируют в составе переговорных делегаций и там, и там. Как и в случае с российско-украинским кейсом, здесь также многое остается за кадром. Отдельные утечки информации, скорее, ставят вопросы, нежели дают ответы. Так, в сети появилась информация о якобы готовности Тегерана передать обогащенный уран в третью страну, предположительно в РФ, однако никаких подтверждений этому не последовало. Министр иностранных дел Исламской республики заявил о готовности Ирана пойти на допуск американских компаний на свой энергетический рынок в обмен на снятие санкций, что выглядит довольно проблематичным, поскольку сами по себе санкции жестко увязаны с иранской ядерной программой. Более того, рискнем предположить, что переговоры в формате РФ-Украина-США вообще проводились как отвлекающий внимание повод для иранской повестки.

Ситуация в районе Залива осложняется наличием ещё одного игрока – Израиля. За последние месяцы имели место 6 визитов Б. Нетаньяху в Вашингтон, что говорит о стремлении Тель-Авива форсировать события и одновременном нежелании Трампа идти на открытую конфронтацию. Здесь надо понимать, что повторение Трампом военной операции США против Ирака в 2003 году и "блицкрига" в отношении Николаса Мадуро в январе 2026 года вряд ли возможно. Структура власти Ирана носит принципиально иной характер, нежели в Венесуэле. Каракас в отличие от Тегерана, находящегося далеко от побережья, расположен вблизи района дислоцирования флота США, что облегчило проведение десантной операции. В случае с Ираном это вряд ли возможно без использования воздушного пространства Азербайджана, что все-таки маловероятно. Для проведения наземной операции у американцев также нет достаточной сухопутной группировки. Кроме того, союзники в Заливе довольно неохотно предоставляют свою территорию для размещения военной логистики и базирования американских ВВС. В то же время затягивание военной операции несет большие риски для администрации Трампа, особенно на фоне предстоящих выборов в Конгресс. Вовлечение в вооруженный конфликт не поддерживается как демократическим, так и республиканским электоратом. Более того, оно не поддерживается даже сторонниками MAGA, поскольку Трамп избирался именно на фоне обещаний о прекращении участия Америки в "военных авантюрах". Сторонниками силовой внешней политики сегодня являются разрозненные политические группы "ястребов" наподобие сенатора Линдси Грэма. Не следует забывать и об угрозе перекрытия Ормузского пролива, что было отработано ВМФ Ирана в ходе недавних учений.

Достаточно непредсказуемой в этом плане будет и реакция России и КНР, которые недовольны случаями захвата танкеров "теневого флота", а также угрозами европейских членов НАТО блокировать Балтику для российских судов. Скорее всего, силовые действия не входят в планы Трампа как базовый сценарий. Скорее речь может идти о давлении на Тегеран с целью достижения хотя бы минимальной "сделки", информационные вбросы о "перевозке урана в РФ" как раз и являются обозначением переговорных условий Вашингтона.

Наконец, события на фронтах СВО демонстрируют определенные тенденции, которые определят рисунок всей ситуации в 2026 году. Примечательной в этой связи стала история с отключением Starlink. Среди российских и зарубежных экспертов преобладает мнение, что действия Илона Маска направлены на лишение российских военнослужащих возможности использовать возможности использования его платформы для решения тактических задач. При этом нет единого понимания, как именно сеть Starlink использовалась россиянами: либо для нанесения ударов беспилотниками по тыловым объектам, либо для обеспечения связи на линии боевого соприкосновения. Как минимум, в этих разговорах есть преувеличение данного канала связи для ВС РФ. Безусловно, как украинские, так и российские БПЛА используют локальные системы мобильной связи, как минимум для триангуляции, то есть для уточнения местоположения летательного аппарата. При этом российские "Герани" как более совершенная модель больше полагаются на инерциальные системы самонаведения, используя мобильные сети как дополнительный ресурс. Кроме того, используя волновые атаки, россияне научились применять так называемые Mesh-сети, когда летящие вслед за "Геранями" "Герберы" используются как ретрансляторы волн на больших расстояниях. При этом ранее была распространена версия, что указанные БПЛА являются "ложными целями" для истощения украинской ПВО. Нет также объективных данных, в какой степени российские подразделения полагались на Старлинк в ходе наземных операций. Осмелимся предположить, что решение Маска было вызвано событиями в Иране, где в январе текущего года с помощью алгоритмов, разработанных в Китае, и скорее всего с помощью российской установки РЭБ "Красуха" были выведены из строя около 40 тыс. терминалов Starlink, нелегально ввезенных в Иран для координации усилий участников уличных протестов. Также нет никаких признаков утраты боеспособности российских войск.

Хотя российские телеграмм-каналы распространяют информацию о якобы имеющем место украинском контрнаступлении, это опровергается даже самими официальными украинскими структурами. По сути, это скорее контратакующие действия, что неоднократно имело место на Покровском и Константиновском участках, а в настоящее и под Купянском. В последнем случае попытки отбить город предпринимаются с 28 ноября и никак не связаны с подавлением Starlink. Сам по себе масштаб действий ВСУ очевидно свидетельствует как минимум о невозможности перехвата стратегической инициативы в отличие от 2023 года и даже от августа 2024 года. Указанные обстоятельства позволяют говорить, что в скором времени российская сторона озвучит новые, более жесткие условия мира".

Региональная тема – В Нижегородской области подписан Указ, пролонгирующий действующую модель трудовой миграции на 2026 год

Эксперт "Минин-центра", эксперт Общероссийского общественного движения "Русская мечта", к.филос.н. НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев:

"Нижегородская область не стала смягчать миграционную политику. Режим, успешно апробированный в 2025 году, решено пролонгировать.

Ограничения затронут 33 группы отраслей, включая социально значимые сферы: здравоохранение, образование, социальные услуги, культуру и спорт. Также под запрет подпадают пассажирские перевозки, курьерская деятельность, обеспечение безопасности и работа в IT-секторе.

Перечень ограничений оставляет мигрантам возможность работы в строительстве, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, розничной и оптовой торговле, в гостиницах и предприятиях общественного питания, в сфере складирования, хранения и вспомогательной транспортной деятельности. Такой подход позволяет соблюдать баланс на рынке труда, защищая интересы граждан РФ и одновременно поддерживая предприятия в условиях дефицита кадров.

Нижегородская область ведёт взвешенную миграционную политику по привлечению трудовых мигрантов в рамках действующего законодательства.

В последнее время было принято много правильных законов по контролю за миграцией, новые поправки в закон о правовом положении иностранных граждан разработало министерство финансов. Их, с учетом доработки, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. За иностранцем, работающим в России, закрепят обязанность содержать членов своей семьи, которые переехали в страну вместе с ним и находятся у него на иждивении. Он должен будет обеспечивать их на уровне не ниже прожиточного минимума того субъекта РФ, где они живут. Кроме того, прожиточный минимум будет умножаться на специальный региональный коэффициент. Минимум средств будет считаться на каждого члена семьи. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 января 2027 года.

Всё, казалось бы, хорошо, но есть нюансы. Жены с детьми приезжают отдельно и садятся на социалку, или просто муж работает неофициально и семья считается многодетной и малоимущей. И, как показывает практика, будет появляться множество других уловок, то есть, завоз "мигрантских" жен, детей и остальных многочисленных родственников в РФ не прекратится. И всё это, к сожалению, вместо простого запрета на ввоз в страну семей трудовых мигрантов".

Муниципальная тема – Для Нижнего Новгорода разработают новый генплан

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"На текущей неделе комитет Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительной деятельности во главе с председателем комитета Василием Сухановым ("Единая Россия") провёл заседание по вопросу о разработке нового генерального плана для Нижнего Новгорода. В новейшей истории Российской Федерации это будет третий генплан развития нашего областного центра.

В 1990-е гг. у нас действовал генплан для г. Горького от 1983 года. Он перестал соответствовать реалиям из-за того, что город стал открытым, в т.ч. для частного бизнеса. К 2000-м гг. в историческом центре активно стали строиться жилые многоэтажки, офисные здания, как правило, по принципу "точечной застройки". Недооценка исторического архитектурного наследия оборачивалась частыми пожарами "деревяшек", а в период глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. ряд крупных строительных проектов был заморожен. Привести в соответствие систему городского развития с новыми реалиями был призван генплан 2010 года, охватывавший перспективу до 2030 года с промежуточными приоритетами на 2020 год. Документ предполагал перенести деловую активность из перегруженного исторического центра в заречную часть города, исключить стихийный и экстенсивный территориальный рост города, уменьшить производственные территории за счет ликвидации промышленности в центральной планировочной зоне, обеспечить озеленение города, укрепить берега и обустроить набережные вдоль Волги и Оки, предполагались преобразования и в транспортной сфере.

Но, как отметила на заседании комитета ЗСНО министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева, хотя определенный в 2010 году вектор развития отчасти совпал, всё-таки действующий генплан в полной мере свою функцию выполнить не смог. К тому же в прошлом году произошло объединение муниципалитетов Нижнего Новгорода и Кстова в единый муниципальный округ. Это событие требует существенной адаптации ранее принятых ориентиров 2030 года. Статус "генерального плана" предполагает достаточно предметный и конкретный рисунок того, как телесная, состоящая из улиц, домов, зелёных насаждений, система города будет меняться в ближайшей перспективе.

Как показывает опыт жизни с генеральным планом в последние десятилетия, ближайшая перспектива охватывает 10 – 20 лет и обязательно содержит определённую, если можно так выразиться, ретроспективу, то есть исторический сложившийся опорный план, который фиксирует зоны и места ценной исторической застройки. По Нижегородскому району такой "опорник" есть, он встроен в современное понимание комплексности застройки и предполагает редевелопмент исторических зданий и территорий. Успешный нижегородский опыт редевелопмента мы знаем по реконструкции Кремлевского фуникулёра, по преображению бывшего здания швейной фабрики "Маяк" (арх. Ф. Шехтель), которое до советского времени функционировало как банк / промышленный корпус торгового дома Рукавишниковых, и др. Формирование вектора нового генплана, видимо, должно сохранить этот опыт и предусмотреть его масштабирование на другие районы Нижнего Новгорода.

Прежде всего тут видится Канавинский район, по которому уже есть соответствующее исследование "Старое Канавино: ворота в город", проведённое командой московского архитектурного бюро "А4" по заказу нижегородского агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды (АНО АСИРИС). В этом ряду также Сормовский район, Автозаводский район и др., где в горизонте ближайших 50 лет в категории "исторической" окончательно будет закрепляться горьковская советская архитектура не только первой, но и второй половины ХХ века. Поскольку редевелопмент такого рода объектов, как правило, предполагает интеграцию их в систему туристической индустрии или в инфраструктуру культуры и творческих индустрий, постольку генплан должен учесть перспективу повышения активности транспортно-пешеходных потоков вблизи этих объектов. По существу, речь идёт о перспективе перевода территорий из действующего функционала (жильё, промзона) в функционал рекреационной, социокультурной, туристической территории. В этой связи важно сохранение вектора генплана, направленного на децентрализацию и на более равномерное размещение по территории агломерации Нижнего Новгорода учреждений культуры во всём их многообразии (театры, студии искусств, галереи, выставочные и конференц-залы, коворкинги и пр.).

Поскольку кроме ближайшего будущего у Нижнего Новгорода должно быть также и ничем не стеснённое отдалённое будущее, постольку, генплан, видимо, должен учитывать присутствие того, что сейчас пока что имеет место быть лишь в зачаточном состоянии. Это скоростной общественный транспорт, который способен в считанные минуты перебрасывать большие потоки пассажиров с одного конца агломерации в другой: из Стригино - в центр города, из центра Нижнего Новгорода - в центр бывшего Кстово и т.п. Недавно нижегородская делегация изучала опыт Пекина по борьбе с визуальным шумом, однако, в Пекине есть нечно более интересное. Это опыт развития инфраструктуры скоростного транспорта на магнитной подвеске (маглев). Он движется со скоростью 100 км/ч, пока что имеет протяжённость маршрута в 9,1 км, шесть вагонов в составе, был введён в эксплуатацию в 2017 году. А на генплане Пекина, надо полагать, он появился не ранее 2004 года. Если мы хотим, чтобы такого рода российско-китайский стартап состоялся в Нижнем Новгороде в примерно в 2046 году, то в генеральном плане он должен быть учтён уже сейчас.

Другими словами, - если не задирать планку амбициозности, - вектора нового генплана Нижнего Новгорода должны учесть необходимость определения конфигурации транспортной инфраструктуры "на вырост", в т.ч. для скоростного надземного, наземного и подземного транспорта. В этой перспективе рост территории агломерации и распределённая инфраструктура центров притяжения горожан будут восприняты как новый уровень городского комфорта".