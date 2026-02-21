Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2026 12:21
В Нижегородской области обсудили поддержку лесопромышленного комплекса
21 февраля 2026 11:17
Нижегородцам рассказали, как готовили блины на Масленицу в XIX веке
21 февраля 2026 09:58
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
21 февраля 2026 08:11
Здание автомеханического техникума в Павлове отремонтируют за 163,1 млн рублей
20 февраля 2026 21:15
Карьерный форум "Труд Крут" прошел в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 20:48
Известный травматолог Михаил Кудряшов скончался в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 19:27
Стало известно, куда нижегородцев отправят на обязательные работы
20 февраля 2026 18:40
Автомобили с ручным управлением передали ветеранам СВО в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 18:35
Нижегородские трамваи №18 не будут ходить три дня
20 февраля 2026 18:13
Движение транспорта на Мызинском путепроводе не будут менять в ночь на 22 февраля
Общество

В Нижегородской области обсудили поддержку лесопромышленного комплекса

21 февраля 2026 12:21 Общество
В Нижегородской области обсудили поддержку лесопромышленного комплекса

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание антикризисного штаба по устойчивости экономики региона. Он был создан по инициативе главы региона как инструмент быстрой реакции на экономические риски.

"На первом заседании оперштаба в январе мы рассмотрели ситуацию в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве в целом. Все проблемные вопросы предприятий, а также наши предложения по мерам их поддержки вынесены для проработки на федеральный уровень. Мы, в частности, предлагаем субсидировать процентную ставку для системообразующих предприятий, находящихся под угрозой банкротства", - отметил Глеб Никитин.

В этот раз в центре внимания оказался лесопромышленный комплекс. Во встрече приняли участие заместитель губернатора Егор Поляков, министры областного правительства, представители Союза лесовладельцев Нижегородской области, отраслевых объединений и предприятий.

По словам губернатора, деревообработка играет важную роль в экономике региона: в отрасли работает около 1300 компаний, в основном малый бизнес, и сейчас им приходится непросто. При этом для некоторых муниципалитетов такие предприятия — основа экономики. Так, в Тоншаевском и Ковернинском округах их доля в общем объеме отгрузки в сфере обработки превышает 80%.

Министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов представил текущие показатели. По итогам 2025 года индекс физического объема в деревообработке снизился на 18,5%.

Он пояснил, что малые предприятия отрасли сталкиваются с серьезными трудностями, особенно в производстве фанеры. Среди причин — падение внутреннего спроса, рост логистических затрат и стоимости сырья, укрепление рубля и сокращение экспорта. При этом Нижегородская область по-прежнему занимает заметную долю в общероссийском производстве шпона и фанеры — почти 13№ и 4,4% соответственно.

Вместе с представителями бизнеса участники заседания обсудили дополнительные меры поддержки. В частности, речь шла о переходе на расчет арендной платы исходя из фактического объема заготовки древесины, а также о возможном моратории на ежегодную индексацию ставок за пользование лесными ресурсами.

Сейчас для предприятий деревообработки уже действуют федеральные и региональные меры поддержки — от модернизации производств и запуска новых направлений до продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках. Поскольку отрасль во многом ориентирована на экспорт, отдельно обсуждалась возможность увеличить субсидирование логистических затрат при зарубежных поставках.

По итогам встречи губернатор поручил профильным ведомствам направить озвученные инициативы на федеральный уровень, а также сформировать адресный перечень антикризисных мер в регионе и при необходимости скорректировать действующие инструменты поддержки.

Он подчеркнул, что задача штаба — помочь преодолеть кризис тем предпринимателям, которые искренне заинтересованы в своем деле, вкладываются в развитие, но из‑за объективных экономических причин оказались в сложной ситуации.

С 2025 года работа по поддержке бизнеса ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных