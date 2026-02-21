В Нижегородской области обсудили поддержку лесопромышленного комплекса Общество

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание антикризисного штаба по устойчивости экономики региона. Он был создан по инициативе главы региона как инструмент быстрой реакции на экономические риски.

"На первом заседании оперштаба в январе мы рассмотрели ситуацию в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве в целом. Все проблемные вопросы предприятий, а также наши предложения по мерам их поддержки вынесены для проработки на федеральный уровень. Мы, в частности, предлагаем субсидировать процентную ставку для системообразующих предприятий, находящихся под угрозой банкротства", - отметил Глеб Никитин.

В этот раз в центре внимания оказался лесопромышленный комплекс. Во встрече приняли участие заместитель губернатора Егор Поляков, министры областного правительства, представители Союза лесовладельцев Нижегородской области, отраслевых объединений и предприятий.

По словам губернатора, деревообработка играет важную роль в экономике региона: в отрасли работает около 1300 компаний, в основном малый бизнес, и сейчас им приходится непросто. При этом для некоторых муниципалитетов такие предприятия — основа экономики. Так, в Тоншаевском и Ковернинском округах их доля в общем объеме отгрузки в сфере обработки превышает 80%.

Министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов представил текущие показатели. По итогам 2025 года индекс физического объема в деревообработке снизился на 18,5%.

Он пояснил, что малые предприятия отрасли сталкиваются с серьезными трудностями, особенно в производстве фанеры. Среди причин — падение внутреннего спроса, рост логистических затрат и стоимости сырья, укрепление рубля и сокращение экспорта. При этом Нижегородская область по-прежнему занимает заметную долю в общероссийском производстве шпона и фанеры — почти 13№ и 4,4% соответственно.

Вместе с представителями бизнеса участники заседания обсудили дополнительные меры поддержки. В частности, речь шла о переходе на расчет арендной платы исходя из фактического объема заготовки древесины, а также о возможном моратории на ежегодную индексацию ставок за пользование лесными ресурсами.

Сейчас для предприятий деревообработки уже действуют федеральные и региональные меры поддержки — от модернизации производств и запуска новых направлений до продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках. Поскольку отрасль во многом ориентирована на экспорт, отдельно обсуждалась возможность увеличить субсидирование логистических затрат при зарубежных поставках.

По итогам встречи губернатор поручил профильным ведомствам направить озвученные инициативы на федеральный уровень, а также сформировать адресный перечень антикризисных мер в регионе и при необходимости скорректировать действующие инструменты поддержки.

Он подчеркнул, что задача штаба — помочь преодолеть кризис тем предпринимателям, которые искренне заинтересованы в своем деле, вкладываются в развитие, но из‑за объективных экономических причин оказались в сложной ситуации.

С 2025 года работа по поддержке бизнеса ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.