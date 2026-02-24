Эксклюзив
24 февраля 2026 16:02 Общество
Более 740 млн рублей направили на безопасность дорог Нижегородской области

Фото: ГУАД Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области подвело итоги реализации комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2025 году. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватили все ключевые направления - от барьерных ограждений до проекционных пешеходных переходов.

Так, в 2025 году было установлено 30,5 км металлического барьерного ограждения на региональных и межмуниципальных трассах - на участках «Подъезд к п. Идеал от а/д Владимир – Муром - Арзамас», «Ардатов - Туркуши», «Нижний Новгород – Саратов - с. Вад - д. Морозовка».

Также обновлено 100 автобусных остановок. Работы включали установку современных железобетонных павильонов и обустройство тротуаров. Среди знаковых объектов - «Подъезд №2 к р.п. Сокольское от а/д Сокольское - Лесной» в Сокольском, «Бор - Большое Пикино - Городищи - Ватомский» в селах Костино и Большое Пикино, «Ряжск - Касимов - Муром – Нижний Новгород» в д. Березовка и Богородске.

Особое внимание уделяется безопасности пешеходов. Из 83-х обустроенных в 2025 году переходов 68 - проекционного типа. Это инновационное решение, при котором световая «зебра» проецируется прямо на проезжую часть, обеспечивая видимость в темное время суток и неблагоприятную погоду. Проекционные пешеходные переходы смонтированы на дорогах «Подъезд к центральной районной больнице в г. Ветлуга от а/д Кр. Баки - Варнавино - Белышево – Ветлуга», на участках дорог «Арья - Тонкино - Шаранга - граница Республики Марий Эл» и «Шахунья - Верховское - Вахтан».

Для упорядочения движения и снижения аварийности в 2025 году нанесено 7 960 км горизонтальной дорожной разметки, установлено заново либо заменено 4 237 дорожных знаков.

«Безопасность на дорогах - это комплексная задача, которую невозможно решить только ремонтом покрытия. В 2025 году мы сделали акцент на инфраструктурных решениях, которые напрямую влияют на сохранение жизни и здоровья людей. Проекционные переходы, новые ограждения на опасных участках, современные остановки с тротуарами - все это элементы единой системы. Важно, что работы ведутся не точечно, а в рамках системного подхода нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мы видим запрос от жителей на безопасные и удобные дороги и продолжим эту работу в 2026 году», - отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ГУАД Нацпроект Ремонт дорог
