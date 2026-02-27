Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 13:20
Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят с 6 мая
27 февраля 2026 13:00
Нижегородцам рассказали, как распознать абьюзера
27 февраля 2026 12:51
В Можайске модернизируют больницу и заменят 108 км сетей
27 февраля 2026 12:47
Опубликован график работы нижегородской канатки в мартовские праздники
27 февраля 2026 12:31
Потепление ждет нижегородцев в первый день весны
27 февраля 2026 12:20
Жителей Ленинского района предупредили о зеленой воде
27 февраля 2026 11:59
Нижегородские школьники смогут совершать больше общественно полезных дел благодаря проекту "Киноуроки в школах России"
27 февраля 2026 11:16
Сдвоенные "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в марте
27 февраля 2026 10:55
Весна близко: медведи Ляля и Балу в нижегородском "Лимпопо" вышли из спячки
27 февраля 2026 10:49
Волонтеры АО "Транснефть – Верхняя Волга" посетили военный госпиталь в Нижегородской области
Общество

В Можайске модернизируют больницу и заменят 108 км сетей

27 февраля 2026 12:51 Общество
В Можайске модернизируют больницу и заменят 108 км сетей

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В ближайшие годы в Можайске капитально отремонтируют школу, хирургический корпус больницы и стадион, построят подстанцию скорой помощи и продолжат благоустройство общественных пространств. О результатах работы за последние пять лет и дальнейших планах глава округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, передает 360.ru.

На встрече обсудили модернизацию ЖКХ, развитие здравоохранения, ремонт социальных объектов и инвестиционные проекты.

"Мы коснемся самых разных тем: благоустройство, капитальный ремонт, строительство спортивного комплекса. Расскажите, как обстоят дела со здравом, сейчас ремонтируем хирургический корпус Можайской больницы. Это будет современный медцентр для более 100 тысяч жителей", – отметил Воробьев.

После капитального ремонта четырехэтажный хирургический корпус планируют открыть в первом квартале 2027 года. Туда переведут травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное отделения. По словам Мордвинцева, корпус позволит создать современный хирургический кластер, куда смогут приезжать пациенты из Волоколамска и Рузы.

В этом году в селе Поречье начнет работать новая подстанция скорой помощи. За последние пять лет в округе также открыли Центр амбулаторной онкологической помощи, отремонтировали амбулаторию в Клементьеве и фельдшерский пункт в поселке Гидроузел, больницы получили аппараты КТ и МРТ.

С 2021 по 2025 год новые школы появились в селе Топарево и Можайске, а в ряде населенных пунктов провели капитальный ремонт. В городе также открыли физкультурный комплекс "Арсенал" для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В этом году завершат капремонт школы в деревне Мокрое и реконструируют стадион "Спартак".

До конца 2026 года в Можайске заменят 108 километров сетей водоснабжения. В ближайшие два года отремонтируют восемь котельных, пять тепловых пунктов и почти девять километров коммуникаций. К 2028 году завершится реконструкция очистных сооружений.

"Ждем завершения реконструкции наших очистных сооружений. Это позволит не только Можайску, но и ближайшим поселкам – Спутник, имени Дзержинского – получать более качественные услуги по водоотведению", – сообщил Мордвинцев.

Сейчас в округе реализуют 19 инвестиционных проектов, которые создадут около 3,5 тысячи рабочих мест. В их числе запуск производств концерна DoorHan и компании "Мульти Милк", а также строительство центра обработки данных "Яндекса". По словам главы округа, новый собственник также даст вторую жизнь местному хлебозаводу.

В части благоустройства в прошлом году обновили сквер "Аллея Героев" и парк в деревне Горетово. В ближайшие два года работы проведут в Троицком сквере и парке 50-летия СССР, а в Уваровке установят стелу "Населенный пункт воинской доблести".

В апреле у Дениса Мордвинцева истекает срок полномочий. Андрей Воробьев пожелал ему успехов на предстоящем конкурсе на должность главы округа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных