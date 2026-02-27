В Можайске модернизируют больницу и заменят 108 км сетей Общество

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В ближайшие годы в Можайске капитально отремонтируют школу, хирургический корпус больницы и стадион, построят подстанцию скорой помощи и продолжат благоустройство общественных пространств. О результатах работы за последние пять лет и дальнейших планах глава округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, передает 360.ru.

На встрече обсудили модернизацию ЖКХ, развитие здравоохранения, ремонт социальных объектов и инвестиционные проекты.

"Мы коснемся самых разных тем: благоустройство, капитальный ремонт, строительство спортивного комплекса. Расскажите, как обстоят дела со здравом, сейчас ремонтируем хирургический корпус Можайской больницы. Это будет современный медцентр для более 100 тысяч жителей", – отметил Воробьев.

После капитального ремонта четырехэтажный хирургический корпус планируют открыть в первом квартале 2027 года. Туда переведут травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное отделения. По словам Мордвинцева, корпус позволит создать современный хирургический кластер, куда смогут приезжать пациенты из Волоколамска и Рузы.

В этом году в селе Поречье начнет работать новая подстанция скорой помощи. За последние пять лет в округе также открыли Центр амбулаторной онкологической помощи, отремонтировали амбулаторию в Клементьеве и фельдшерский пункт в поселке Гидроузел, больницы получили аппараты КТ и МРТ.

С 2021 по 2025 год новые школы появились в селе Топарево и Можайске, а в ряде населенных пунктов провели капитальный ремонт. В городе также открыли физкультурный комплекс "Арсенал" для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В этом году завершат капремонт школы в деревне Мокрое и реконструируют стадион "Спартак".

До конца 2026 года в Можайске заменят 108 километров сетей водоснабжения. В ближайшие два года отремонтируют восемь котельных, пять тепловых пунктов и почти девять километров коммуникаций. К 2028 году завершится реконструкция очистных сооружений.

"Ждем завершения реконструкции наших очистных сооружений. Это позволит не только Можайску, но и ближайшим поселкам – Спутник, имени Дзержинского – получать более качественные услуги по водоотведению", – сообщил Мордвинцев.

Сейчас в округе реализуют 19 инвестиционных проектов, которые создадут около 3,5 тысячи рабочих мест. В их числе запуск производств концерна DoorHan и компании "Мульти Милк", а также строительство центра обработки данных "Яндекса". По словам главы округа, новый собственник также даст вторую жизнь местному хлебозаводу.

В части благоустройства в прошлом году обновили сквер "Аллея Героев" и парк в деревне Горетово. В ближайшие два года работы проведут в Троицком сквере и парке 50-летия СССР, а в Уваровке установят стелу "Населенный пункт воинской доблести".

В апреле у Дениса Мордвинцева истекает срок полномочий. Андрей Воробьев пожелал ему успехов на предстоящем конкурсе на должность главы округа.