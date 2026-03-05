"Нижэкология-НН" отправила гуманитарный груз в зону СВО

Фото:
"Нижэкология-НН" передала гуманитарную помощь военнослужащим 7-го отдельного разведывательного батальона 47-й танковой дивизии, находящимся в зоне специальной военной операции.
Как рассказал директор предприятия по обращению с ТКО Андрей Паршин, решение поддержать земляков было принято единогласно советом директоров компании.
"Я обратился к совету директоров нашей компании. Несколько лет мы являемся партнерами Фонда народного единства Нижегородской области и все возможные средства направляем туда. Однако, коллеги-руководители приняли единогласное решение помочь землякам. Сегодня состоялась передача, и квадроцикл поехал на службу!" — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Как отметил Паршин, он и его друзья уже не раз доставляли гуманитарные грузы на Купянское направление.
В состав помощи вошел квадроцикл, необходимый военнослужащим на линии боевого соприкосновения для подвоза медикаментов и продовольствия, а также для эвакуации раненых. Кроме того, по просьбе подразделения были закуплены аккумуляторы для дронов, позволяющие увеличить дальность их полета.
Передаст гуманитарный груз в подразделение участник СВО с позывным Абхаз, который отправился добровольцем в 2022 году.
"Безусловно вся помощь, которая идет от нижегородцев поможет нам для выполнения боевых задач. Огромное спасибо всем, кто на протяжении четырех лет помогает нам", — сказал он.
