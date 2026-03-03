Есть такая профессия — делать город чистым Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

И мы сейчас говорим о такой малозаметной, но очень важной профессии – водитель мусоровоза. Этой зимой на долю водителей мусоровозов, а также тех, кто работает в экипаже с ними, - грузчиков, выпали значительные трудности – заснеженные дворы и контейнерные площадки, плотно припаркованные авто и завязшие в снегу баки.

Региональный оператор "Нижэкология-НН", отвечающий за вывоз отходов в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Володарске, организовал рейд с участием жителей. Поводом для выезда стали многочисленные обращения на переполненные контейнерные площадки.

Увидеть, как осуществляется вывоз отходов в условиях рекордной по количеству снега зимы, вместе с сотрудниками компании в рейс отправились горожане и корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Заехать нельзя, вывезти"

Февраль в регионе оказался аномально снежным: за месяц только в Нижнем Новгороде выпало более 200% нормы осадков, в январе — почти 240%! С начала зимы с улиц вывезли свыше 1,5 млн кубометров снега. Однако, проезд большегрузов во дворы был значительно затруднен. Узкая колея, расчищенная для легковых автомобилей, не подходит для проезда мусоровоза. Машина гораздо больше в размерах, на некоторых участках начинает буксовать и застревает. Выхода в таких случаях два – либо снимать с рейса другую машину для буксировки, либо водителю приходится откапывать машину самому. А если учесть, что у каждого водителя за день более 200 контейнерных площадок, рабочий день значительно удлиняется.

Как рассказал нам водитель мусоровоза Евгений Корпан на контейнерной площадке по улице Кузнечихинская, 102 в январе он заезжал на эту территорию для вывоза отходов. А выехать уже не смог - колеса попали в снежную "кашу", и машина застряла.

"Я сразу вижу участок, где мусоровоз сможет проехать, а где уже нет. Если сейчас заедем, то выехать не сможем, да и развернуться негде. В январе застрял здесь примерно на три часа. Пришлось вызывать эвакуатор, пригоняли большой погрузчик, расчищали место, чтобы вытащить машину", — поделился Евгений.

Перемещаемся на другую контейнерную площадку — улица Ванеева, 199. Заезжать пришлось задним ходом, так как близко к проезду стояла припаркованная легковушка. Мусоровоз немного побуксовал в сугробе, но проехал.

"Не самая страшная ситуация. Машины, бывает, полностью перекрывают контейнерную площадку, что даже нет места баки выдвинуть. Конечно, мы сообщаем об этом диспетчеру, делаем фотографии, но дело-то это не меняет. Мусор не вывезен остается. А для меня важно делать свою работу до конца: приехал на контейнерную площадку – мусор надо вывезти", - рассказал водитель.

Там же, на Ванеева, за шлагбаумом три контейнерные площадки. Две – в глубине двора, одна близко к выезду. Забрать смогли только те контейнеры, что находились рядом со шлагбаумом. Дальше – не проехать. Студенты Игорь и Александр, которым было интересно не только посмотреть, но и поучаствовать в процессе, сами попробовали выкатить контейнеры. И без того неповоротливые даже на ровной дороге баки, загруженные отходами, с трудом ехали по снегу. Колеса буксовали и приходилось прилагать усилия, чтобы сдвинуть их с места. С третьей попытки получилось.

"Я не знаю сколько весит контейнер, но мне он показался не приподъемным. Водитель сказал, что если бак переполнен, то может весить и 200 кг. Мы некоторые контейнеры и втроем, и вчетвером с грузчиками вытаскивали. Тут нужно обладать хорошей физподготовкой", - отметил Игорь. Нижегородец также признался, что на полный день такой работы его бы не хватило.

По действующему законодательству регоператор отвечает только за транспортирование отходов из контейнеров, бункер-накопителей и отсеков для крупногабаритных отходов. Содержание и оборудование самой контейнерной площадки в нормативном состоянии — зона ответственности управляющих компаний или ТСЖ. В том числе для мусоровоза должен быть предоставлен беспрепятственный подъезд к контейнерной площадке.

Этой зимой регоператор также своевременно выпустил на рейсы собственную снегоуборочную технику для расчистки контейнерных площадок, хотя это не входит в его обязанности. Погрузчик освобождает проезд именно для мусоровоза, затем забирает образовавшиеся навалы около контейнеров и грузит в мусоровоз. Бывает, что на небольшой точке экипаж тратит по 40 минут просто на расчистку снега вокруг трех-четырех контейнеров. На одну такую точку может уходить и до двух часов. При этом есть дворы, где стоит девять баков, но территория не очищена.

Человеческий фактор

Далее рейд продолжился на улице Юбилейной. Картина от двора к двору различается. Местами расчищено до асфальта, где-то – сохраняется узкая колея или мешает припаркованное авто. Все, кто был на рейсе, воочию увидели, сколько нужно сделать маневров водителю, чтобы заехать во двор. Нередко их работу называют "ювелирной".

Там, где машина смогла проехать, отходы вывезены. Где мусоровоз проехать не смог, информацию передали в управляющую компанию. На этих площадках нужна совместная работа – расчистка и погрузка отходов.

"Оказывается, водители мусоровозов ежедневно сталкиваются с большими сложностями — с теми же, что и каждый автолюбитель. Я сегодня сама не смогла припарковаться: ездила, наматывала круги. Так же и водители мусоровозов не всегда могут подъехать к мусорным бакам. Обычным людям часто кажется, будто кто-то работает неправильно, что-то упускает. Но я съездила и убедилась сама, что сотрудники действительно стараются и выполняют тяжелую работу. Но не все зависит от них", — рассказала нижегородка Светлана.

В свою очередь Александр сказал, что зимой работа особенно тяжела - лед, снег, слякоть, столько нюансов.

"Эта работа показалась мне довольно тяжелой и неблагодарной. Плюс сама атмосфера: отходы, они пахнут, все течет. Часто контейнеры перегружены, поэтому неудобно их вывозить. А к некоторым контейнерам действительно просто не подъехать и не пройти", — добавил нижегородец.

Есть ли сложности?

За одним водителем закреплено около 200 контейнерных площадок. Когда мусоровоз полностью заполнен, а это в среднем 11-13 тонн твердых коммунальных отходов, он отправляется на полигон. Далее - снова выходит в рейс. Если отходы не вывезены, чаще всего это означает, что машина приехала на контейнерную площадку, но не смогла подъехать.

Сейчас у регионального оператора ежедневно работает свыше 170 единиц техники. По нормативу зимой вывоз твердо-коммунальных отходов осуществляется раз в трое суток, летом — ежедневно. При этом регоператор составил свой график с ежедневным вывозом и в холодное время года.

Ситуация с образовавшимися навалами на контейнерных площадках стала нарастать как снежный ком с первыми сильными снегопадами. Если мусоровоз не смог заехать к площадке один или два дня, то получается уже двойной объем отходов. Вывезти его становится сложнее, и график начинает смещаться. Сроки вывоза отходов удлиняются. Во-первых, нужно подъехать в площадке, а если застрял – выбраться. Во-вторых, машина заполняется быстрее. В-третьих, водителям приходится делать больше двух рейсов за один рабочий день.

Однако это не меняет ответственного отношения к своему делу. Сейчас регоператор "Нижэкология-НН" работает над стабилизацией ситуации и возвращением в рабочий график. Как показал рейд, многое в этом процессе зависит не только от регоператора.