Артём Кавинов: "Смотришь в глаза матерей и понимаешь, сколько в них выдержки" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов в ходе рабочей поездки по избирательному округу провел прием граждан, посетил социальные учреждения, встретился с представителями местной власти и жителями территорий.

Первой точкой партийного десанта стал Шарангский детско-юношеский центр. В учреждении были установлены новые нестандартные окна. Работы были выполнены при поддержке депутата. После замены рам и стекол в помещениях стало значительно светлее и теплее, что особенно важно для комфорта детей.

Далее парламентарий посетил Черномужский сельский Дом культуры. Просьба помочь с ремонтом крыльца здания поступила от местных жителей во время личного приема. Работы были выполнены до наступления холодов: входная группа приведена в порядок, уложено безопасное покрытие.

Депутат пообщался с сотрудниками учреждения культуры и познакомился с экспозицией местного музея. Отдельное внимание было уделено вопросам участия территории в грантовых конкурсах и проектах поддержки некоммерческих инициатив.

«В мире и дружбе здесь живут представители разных национальностей. Особенно важно это подчеркнуть в Год единства народов России, объявленного Президентом нашей страны. Чтобы сохранить местную аутентичность и бережное отношение к традициям, я предложил активнее участвовать в грантовых проектах, подавать заявки в фонд “Соработничество”. У таких территорий обязательно должна быть поддержка и ресурсы для развития. И всё это можно получить и в регионе, и на федеральном уровне», — отметил Артём Кавинов.

С главой местного самоуправления Шарангского округа Дмитрием Ожигановым депутат обсудил актуальные вопросы развития территории и направления дальнейшего взаимодействия.

Рабочая программа в Тонкинском округе началась с приема граждан. Одно из обращений касалось ситуации пожилой жительницы поселка: из-за обильных снегопадов у нее обрушилась крыша дома. Вопрос уже находится на контроле местной администрации. По итогам встречи стороны договорились объединить усилия для поиска возможных вариантов помощи.

Также в рамках визита парламентарий вручил благодарственные награды матерям участников СВО, отметив их вклад в воспитание защитников страны.

«Каждый раз это очень непросто. В зале тихо, и в этой тишине — всё: гордость, тревога, сила. Смотришь в глаза матерей и понимаешь, сколько в них выдержки. Низкий поклон за воспитание сыновей», — поделился депутат.

Далее Артём Кавинов посетил детский сад «Теремок». Для пищеблока учреждения при поддержке депутата была приобретена морозильная камера. По словам сотрудников, новое оборудование значительно помогает в организации питания детей.

В ходе посещения физкультурно-спортивного комплекса «Кристалл», депутат передал спортивный инвентарь для воспитанников. Особое внимание уделили перспективам развития флорбола и лазертага: обсуждалась возможность проведения летнего окружного спортивного турнира.

Завершилась рабочая программа посещением Тонкинского музея, где ведется работа по обновлению экспозиционного пространства. В ближайшее время здесь планируют установить новые витражи и интерактивные экраны, создать картинную галерею.

С главой местного самоуправления Тонкинского округа Юрием Смирновым депутат обсудил текущие вопросы социально-экономического развития территории и дальнейшие совместные проекты.

По словам депутата, такие рабочие поездки позволяют на месте оценить ситуацию, услышать жителей и оперативно включаться в решение конкретных вопросов.

Напомним, партийный десант — эффективный инструмент оперативного мониторинга развития региона и своевременного реагирования на запросы жителей. Одна из важнейших задач проекта — контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».

