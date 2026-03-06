Артём Кавинов: "Смотришь в глаза матерей и понимаешь, сколько в них выдержки"

Фото:
Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов в ходе рабочей поездки по избирательному округу провел прием граждан, посетил социальные учреждения, встретился с представителями местной власти и жителями территорий.
Первой точкой партийного десанта стал Шарангский детско-юношеский центр. В учреждении были установлены новые нестандартные окна. Работы были выполнены при поддержке депутата. После замены рам и стекол в помещениях стало значительно светлее и теплее, что особенно важно для комфорта детей.
Далее парламентарий посетил Черномужский сельский Дом культуры. Просьба помочь с ремонтом крыльца здания поступила от местных жителей во время личного приема. Работы были выполнены до наступления холодов: входная группа приведена в порядок, уложено безопасное покрытие.
Депутат пообщался с сотрудниками учреждения культуры и познакомился с экспозицией местного музея. Отдельное внимание было уделено вопросам участия территории в грантовых конкурсах и проектах поддержки некоммерческих инициатив.
«В мире и дружбе здесь живут представители разных национальностей. Особенно важно это подчеркнуть в Год единства народов России, объявленного Президентом нашей страны. Чтобы сохранить местную аутентичность и бережное отношение к традициям, я предложил активнее участвовать в грантовых проектах, подавать заявки в фонд “Соработничество”. У таких территорий обязательно должна быть поддержка и ресурсы для развития. И всё это можно получить и в регионе, и на федеральном уровне», — отметил Артём Кавинов.
С главой местного самоуправления Шарангского округа Дмитрием Ожигановым депутат обсудил актуальные вопросы развития территории и направления дальнейшего взаимодействия.
Рабочая программа в Тонкинском округе началась с приема граждан. Одно из обращений касалось ситуации пожилой жительницы поселка: из-за обильных снегопадов у нее обрушилась крыша дома. Вопрос уже находится на контроле местной администрации. По итогам встречи стороны договорились объединить усилия для поиска возможных вариантов помощи.
Также в рамках визита парламентарий вручил благодарственные награды матерям участников СВО, отметив их вклад в воспитание защитников страны.
«Каждый раз это очень непросто. В зале тихо, и в этой тишине — всё: гордость, тревога, сила. Смотришь в глаза матерей и понимаешь, сколько в них выдержки. Низкий поклон за воспитание сыновей», — поделился депутат.
Далее Артём Кавинов посетил детский сад «Теремок». Для пищеблока учреждения при поддержке депутата была приобретена морозильная камера. По словам сотрудников, новое оборудование значительно помогает в организации питания детей.
В ходе посещения физкультурно-спортивного комплекса «Кристалл», депутат передал спортивный инвентарь для воспитанников. Особое внимание уделили перспективам развития флорбола и лазертага: обсуждалась возможность проведения летнего окружного спортивного турнира.
Завершилась рабочая программа посещением Тонкинского музея, где ведется работа по обновлению экспозиционного пространства. В ближайшее время здесь планируют установить новые витражи и интерактивные экраны, создать картинную галерею.
С главой местного самоуправления Тонкинского округа Юрием Смирновым депутат обсудил текущие вопросы социально-экономического развития территории и дальнейшие совместные проекты.
По словам депутата, такие рабочие поездки позволяют на месте оценить ситуацию, услышать жителей и оперативно включаться в решение конкретных вопросов.
Напомним, партийный десант — эффективный инструмент оперативного мониторинга развития региона и своевременного реагирования на запросы жителей. Одна из важнейших задач проекта — контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».
