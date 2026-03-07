Пожар на складе с мукой в Володарске обернулся прокурорской проверкой.
Возгорание произошло на улице Клубной днем 7 марта. Площадь, охваченная огнем, составила 1000 квадратных метров.
Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники надзорного ведомства. Также они контролируют действия спецслужб по ликвидации последствий возгорания.
В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области уточнили, что в 15:38 была объявлена ликвидация пожара. Никто не пострадал.
