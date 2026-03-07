Склад с мукой горит на 1000 кв. метрах в Нижегородской области

Фото:
Склад с мукой полыхает на улице Клубной в Володарске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На момент прибытия пожарных там происходило открытое горение мешков с мукой. Огонь охватил почти 1000 "квадратов".
Погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС продолжают тушение.
Ранее сообщалось, что в Пильнинском округе в результате пожара погибла 89-летняя женщина.
