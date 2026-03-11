Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС, чтобы сделать ее человекоцентричной Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

10 марта в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание экспертного совета по здравоохранению при комитете регионального парламента по социальным вопросам. В обсуждении приняли участие председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин, сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев, депутаты Законодательного Собрания, представители министерства здравоохранения региона, территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, страховых медицинских организаций и главные врачи. Провел заседание председатель экспертного совета, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам Соломон Апоян.

Главной темой обсуждения стали проблемы и перспективы партнерства лечебных учреждений и страховых медицинских организаций. В настоящее время парадокс заключается в том, что, хотя страховые компании и лечебные учреждения – звенья одной цепи, их отношения зачастую строятся на взаимных претензиях.

Евгений Люлин отметил, что из 12 минут приема врача по ОМС доктор общается «глаза в глаза» с пациентом чуть больше одной минуты. «Остальное – бумажная работа, заполнение документов… Врач превратился не в лекаря, а в писаря! И это не просто слова – к сожалению, это реальность. Врачи тонут в инструкциях и регламентах, а страховые компании, по сути, превратились в строгих надсмотрщиков, которые ищут, к чему придраться. Хотя их главная задача – организовать работу так, чтобы пациент получил квалифицированную помощь. Но система устроена так, что главным показателем работы страховых компаний стали не спасенные пациенты, а количество выявленных нарушений», – констатировал спикер регионального парламента.

Председатель экспертного совета, заместитель председателя комитета регионального парламента по социальным вопросам Соломон Апоян обратил внимание на несопоставимость выявляемых нарушений и налагаемых финансовых санкций. «Если пациент пролечен, выписан здоровым, зачем штрафовать больницу? Бывает, что штраф несопоставимо выше допущенной ошибки. Врач из-за большой загрузки забыл что-то написать в документах, а штрафуют на половину стоимости лечения. Хотя деньги на лекарства, питание, коммуналку уже потрачены. Откуда больница возьмет средства? Этот вопрос волнует многих руководителей учреждений здравоохранения», – рассказал Соломон Апоян.

«Нижегородская область – один из самых эффективных и инициативных регионов в части законодательных решений в сфере здравоохранения. Председатель парламента Евгений Люлин лично поднял эту проблему, это дает уверенность, что будет найден выход. Именно в диалоге вырабатываются предложения, которые реально помогают людям. Сегодняшнее ОМС – система сдержек и противовесов. Страховые компании выполняют функцию оценки качества медицинской помощи, но в цифровом мире мы обязаны задаться вопросом: насколько их работа соответствует современным требованиям? Возможно, функции страховщиков нужно изменить, сместив акцент с контроля на заботу о человеке с использованием передовых технологий», – подчеркнул первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Участники сошлись во мнении, что система нуждается в трансформации. По итогам заседания достигнута договоренность: страховые и медицинские организации подготовят свои предложения по изменению нормативной базы. Речь идет об упрощении документооборота, отказе от избыточных отчетов, которые не влияют на качество лечения, а также о пересмотре критериев оценки работы страховщиков – главным должно стать здоровье пациента, а не количество штрафов.

«Многие предложения экспертного совета по здравоохранению при Законодательном Собрании Нижегородской области уже нашли отражение в региональных и в федеральных инициативах. Например, сегодня при процедуре ЭКО пары могут пройти дополнительные анализы за счёт бюджета. Для многих семей это важная поддержка и дополнительный шанс на рождение ребёнка. Но, конечно, впереди ещё немало вопросов. Один из них – взаимодействие со страховыми медицинскими организациями. Мы поднимали эту тему на предыдущих заседаниях, и она по-прежнему требует внимательного обсуждения и дальнейшего совершенствования системы. Важно, чтобы такие разговоры были открытыми и профессиональными. Тем более, многие ключевые вопросы формируются на федеральном уровне, и наша задача – выработать предложения, которые помогут улучшить систему. Благодарю коллег за участие и содержательную работу. Все рекомендации, которые прозвучали в ходе обсуждения, обязательно возьмём в работу вместе с коллегами», – отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.

«На совещании были озвучены конкретные предложения, например, уменьшить количество бумаг, которые больницы обязаны заполнять для страховых в рамках действующих нормативов. Для больного это ничего не дает. Давайте это убирать. Меняйте инструкцию – мы поддержим. Необходимо внедрять цифровые решения, использовать искусственный интеллект. Нужно пересматривать и сами критерии оценки: главным должно стать здоровье пациентов, оказанная людям помощь. Там, где требуются изменения в федеральные законы, будем выходить с инициативами в Госдуму», – подытожил Евгений Люлин.