ХК "Торпедо-Горький" завершил регулярный чемпионат поражением Спорт

Нижегородская команда "Торпедо-Горький" завершила регулярный чемпионат ВХЛ поражением в выездном матче против "Кристалла" со счётом 7:4.

Команда из Саратова, не сумевшая выйти в плей-офф, тем не менее, продемонстрировала яркий хоккей в заключительном матче сезона. Встреча с нижегородцами стала настоящим праздником для 3240 саратовских болельщиков, заполнивших арену.

По периодам счёт распределился следующим образом: 3:0, 2:2, 2:2. При счёте 4:0 во втором периоде на скамейку запасных был отправлен Лоренс Зинаддин, а его место в воротах занял Максим Соколов. Бело-синие не опустили руки и бросились догонять соперника, пытаясь отыграть разницу в счёте.

В составе "Торпедо-Горький" шайбы забросили Артём Мисников, отметившийся дублем, Данил Авершин и Роман Опалев. Но и "Кристалл" не намеревался отдавать победу

"Сегодня у нас многое не получилось. В первую очередь начало — мы постоянно говорим об этом с ребятами, но непозволительно гореть 0:3 в первом периоде. Мы даём сопернику слишком большую фору, а потом пытаемся догнать. В преддверии плей-офф мы хотели показать другую игру, говорили о том, с каким настроем хотим зайти в матчи на вылет — и это не то, что мы хотели увидеть", - прокомментировал результаты матча главный тренер горьковчан Дмитрий Космачёв.

Для "Торпедо-Горький" регулярный чемпионат завершился, но итоговая позиция в турнирной таблице и соперник по первому раунду плей-офф станут известны только после завершения всех оставшихся матчей.

Напомним, 13 марта хоккеисты "Торпедо-Горький" на выезде обыграли пензенский "Дизель". Эта победа гарантировала нижегородцам выход в плей-офф.