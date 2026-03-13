"Торпедо-Горький" всухую обыграл "Дизель" и вышел в плей-офф

Фото:
Хоккеисты "Торпедо-Горький" на выезде обыграли пензенский "Дизель". Эта победа гарантировала нижегородцам выход в плей-офф.
Начало матча сложилось непросто для нижегородцев. В стартовые минуты команда была вынуждена обороняться в формате "3 на 5", однако сумела сдержать атаки хозяев.
Позже уже у "Дизеля" произошло двойное удаление, и гости воспользовались большинством. На 16-й минуте Денис Орлович-Грудков точным броском открыл счёт — 0:1.
Во втором периоде пензенцы продолжили атаковать и регулярно создавали давление у ворот Дмитрия Дагестанского. Однако реализовать свои моменты хозяева не смогли.
На экваторе встречи "Торпедо-Горький" снова получило численное преимущество. Его реализовал Артём Мисников, увеличив счёт — 0:2.
В третьем периоде "Дизель" попытался изменить ход матча и усилил давление, но это позволило нижегородцам чаще убегать в контратаки. На 50-й минуте одну из них завершил Даниил Ильин, поразив пустые ворота — 0:3.
В концовке гости продолжили надёжно играть в обороне, помогая Дмитрию Дагестанскому сохранить ворота в неприкосновенности. Голкипер оформил шестой "сухарь" в сезоне.
За две секунды до финальной сирены Артём Мисников забросил ещё одну шайбу и установил окончательный счёт — 0:4.
Победа позволила "Торпедо-Горький" гарантировать себе участие в плей-офф за один матч до окончания "регулярки".
Последний матч (0+) регулярного чемпионата команда проведёт 14 марта против саратовского "Кристалла".
Ранее сообщалось, что "Чайка" вырвала победу у "Авто" в овертайме.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+