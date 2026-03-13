"Торпедо-Горький" всухую обыграл "Дизель" и вышел в плей-офф Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" на выезде обыграли пензенский "Дизель". Эта победа гарантировала нижегородцам выход в плей-офф.

Начало матча сложилось непросто для нижегородцев. В стартовые минуты команда была вынуждена обороняться в формате "3 на 5", однако сумела сдержать атаки хозяев.

Позже уже у "Дизеля" произошло двойное удаление, и гости воспользовались большинством. На 16-й минуте Денис Орлович-Грудков точным броском открыл счёт — 0:1.

Во втором периоде пензенцы продолжили атаковать и регулярно создавали давление у ворот Дмитрия Дагестанского. Однако реализовать свои моменты хозяева не смогли.

На экваторе встречи "Торпедо-Горький" снова получило численное преимущество. Его реализовал Артём Мисников, увеличив счёт — 0:2.

В третьем периоде "Дизель" попытался изменить ход матча и усилил давление, но это позволило нижегородцам чаще убегать в контратаки. На 50-й минуте одну из них завершил Даниил Ильин, поразив пустые ворота — 0:3.

В концовке гости продолжили надёжно играть в обороне, помогая Дмитрию Дагестанскому сохранить ворота в неприкосновенности. Голкипер оформил шестой "сухарь" в сезоне.

За две секунды до финальной сирены Артём Мисников забросил ещё одну шайбу и установил окончательный счёт — 0:4.

Победа позволила "Торпедо-Горький" гарантировать себе участие в плей-офф за один матч до окончания "регулярки".

Последний матч (0+) регулярного чемпионата команда проведёт 14 марта против саратовского "Кристалла".

Ранее сообщалось, что "Чайка" вырвала победу у "Авто" в овертайме.