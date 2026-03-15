Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2026 14:02
Пять рейсов задержано в аэропорту Нижнего Новгорода, включая перенаправленные
15 марта 2026 13:05
Более половины нижегородцев намерены съездить этой весной хотя бы за город
15 марта 2026 12:31
Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли для обеспечения безопасности полётов
15 марта 2026 12:06
Нижегородцев предупредили о трёх самых распространённых мошеннических схемах
15 марта 2026 11:36
Нижегородцев пригласили сдать макулатуру в апрельском экомарафоне
15 марта 2026 11:15
Жители Нижнего Новгорода весной могут столкнуться с "синдромом талого снега"
15 марта 2026 10:09
Нижегородские школы в 2026 году примут более 30 тысяч первоклассников
15 марта 2026 09:40
Нижегородцам напомнили о запрете на вылов рыбы в зимовальных ямах до 30 апреля
14 марта 2026 17:00
Минград утвердил планировку для нового ЖК с торговым центром в Верхних Печерах
14 марта 2026 15:54
Инициативу о дресс-коде для медиков оценили в нижегородском профсоюзе
Общество

15 марта 2026 13:05 Общество
Более половины нижегородцев намерены съездить этой весной хотя бы за город

Фото: с сайта unsplash.com

Этой весной 60% жителей Нижнего Новгорода намерены отправиться в путешествия. Среди них уже определились с планами 14%, а 23% пока не выбрали даты поездки. К таким выводам пришли аналитики "Авито Путешествий" по результатам проведённого опроса.

Основные форматы отдыха: поездки к родственникам и друзьям (34%), загородные поездки (26%), путешествия в соседние регионы (25%). Также популярны курортные направления (20%), автопутешествия (19%), санаторный отдых (12%) и событийный туризм (11%).

Большинство (67%) планируют одну поездку, 31% — две-пять, 2% — шесть и более. Самый популярный формат — поездки на майские праздники (44%). Короткие выезды на 1–2 дня интересны 38%, длительные отпуска — 27%.

Жители Нижнего Новгорода чаще всего ищут места для путешествий и жилья по рекомендациям друзей и родственников (45%). Среди онлайн-ресурсов популярны сайты с объявлениями и маркетплейсы (18%), блогеры и видеоплатформы (14%), а также сервисы коротких видеороликов (4%). Наружная реклама важна для 5%, реклама в музыкальных сервисах — для 6%, на радио — для 3%.

При этом большинство респондентов (31%) готовы потратить на весенний отдых от 20 до 50 тысяч рублей, ещё 28% закладывают на поездки от 10 до 20 тысяч рублей, а 19% хотели бы уложиться в ещё меньшую сумму.

Ранее нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха вместо место Дубая и Абу-Даби.

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
