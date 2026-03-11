Вместо Дубая и Абу-Даби: нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха

Фото:
Обострение ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля стало неожиданностью для многих нижегородцев, планировавших отпуск. Одни уже находились на курортах, другие только собирались вылетать. Эксперт рассказала, как сейчас обстоят дела в туристической отрасли, какие направления временно недоступны и где можно отдохнуть без риска.
Из-за закрытия воздушного пространства и сбоев в работе аэропорта Дубая россияне, отдыхавшие в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане и Катаре, не могли вовремя вернуться домой.
Директор туристического агентства "Мир открытий" Екатерина Балыкина рассказала "КП - Нижний Новгород", что основные сложности возникли у самостоятельных путешественников. По ее словам, около 95% туристов, купивших пакетные туры, уже решили вопросы с возвращением.
По данным Минтранса России, с 2 по 8 марта из стран Ближнего Востока было вывезено более 45 тысяч пассажиров 219 рейсами. Еще свыше 7,5 тысячи человек в этот период ожидали отправления.
Ситуация находится под постоянным контролем Министерства иностранных дел. Посольства и генеральные консульства оказывают содействие россиянам.
В представительстве МИД России в Нижнем Новгороде сообщили, что ведомство открыто для обращений граждан и оказывает консультативную помощь.
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. Продажи туров по этим направлениям фактически остановлены.
Екатерина Балыкина пояснила, что туры в ОАЭ и другие страны залива приостановлены, выполняются только вывозные рейсы, а часть транзитных перелетов отменена. Даже при наличии спроса агентства не готовы отправлять туристов в регион по соображениям безопасности.
Нижегородка Полина, купившая тур в ОАЭ в декабре, отказалась от поездки. По ее словам, после сообщений о масштабных событиях семья решила не рисковать. Туроператор аннулировал тур и предложил возврат средств или перенос на другое направление. Семья подала заявление на возврат.
Согласно закону, деньги должны быть возвращены в полном объеме.
В первые дни после начала конфликта спрос на поездки снизился, однако позже начал восстанавливаться. Туристы, планировавшие отдых в ОАЭ и Катаре, переориентировались на Китай, Таиланд и Вьетнам. Турция и Египет остаются среди лидеров продаж.
При этом самолеты в азиатские страны выполняют рейсы по измененным маршрутам, из-за чего время в пути увеличилось.
Также вырос спрос на внутренний туризм. На майские праздники нижегородцы чаще бронируют поездки в Дагестан, Калининград, на Алтай и Байкал.
Несмотря на нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, туристический рынок не остановился, а лишь изменил вектор. Эксперты советуют внимательно следить за официальными рекомендациями и принимать решения о поездках, исходя из соображений безопасности.
Ранее нижегородским туристам дали рекомендации из-за конфликта на Ближнем Востоке.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+