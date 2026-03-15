ВК "Горький" смог прорваться в плей-офф российской суперлиги Спорт

Фото: ВК "Горький"

В субботу на домашнем стадионе нижегородский клуб по волейболу "Горький" провёл решающий 30-й матч регулярного чемпионата 2026 года против команды "Газпром-Югра". Для нижегородцев этот поединок имел огромное значение: победа над соседом по турнирной таблице гарантировала выход в плей-офф, а поражение лишало бы команду шансов на продолжение борьбы.

Игра оказалась напряжённой: три из четырех партий завершились с разницей в два очка. Самым результативным игроком "Горького" стал диагональный Павел Железняков, который набрал 20 очков.

По итогам регулярного чемпионата обновлённая команда "Горький" заняла 11-е место среди 16 сильнейших клубов страны, завершив сезон на мажорной ноте. Их соперником по первому раунду стала команда "Динамо-ЛО" из Соснового Бора. Первая игра серии пройдёт 18 марта в Нижнем Новгороде, а ответный матч пройдет 21 марта в Сосновом Бору. .

Стоит отметить, что соперники уже встречались дважды в текущем сезоне, и оба раза победу праздновали нижегородцы.